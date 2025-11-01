«Πάτησε» Ελλάδα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Βίντεο από την άφιξη στο σπίτι της στο Κολωνάκι

Μέσα σε μία μαύρη λιμουζίνα, έφτασε στο νέο της σπίτι στο Κολωνάκι, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η κ. Γκιλφόιλ , θα ξεκινήσει το πρόγραμμα με μία «εκδήλωση γνωριμίας» που έχει διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας

Ακολουθεί στις επτά το απόγευμα, δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία επιχειρηματιών, πολιτικών και και άλλων προσωπικοτήτων της δημόσιας ζωής και της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Το event θα περιλαμβάνει επίσημο δείπνο, κοκτέιλ και χορό. Το μενού περιλαμβάνει μοσχαρίσιο φιλέτο με κόκκινο κρασί και σάλτσα θυμαριού, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά, ή ψητό κουνουπίδι με σάλτσα καρύδας και ταχίνι

Η πρώτη επίσημη υποχρέωσή της είναι την προσεχή Τρίτη όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της, θα έχει και την πρώτη της επίσημη δημόσια τοποθέτηση ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Την Τετάρτη θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.