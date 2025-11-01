ΕΛΤΑ: Το κύμα αντιδράσεων για τα λουκέτα φέρνει αλλαγή ρότας – Νέο σχέδιο και ανακοινώσεις από τη διοίκηση

Μετά το κύμα αντιδράσεων από τοπικές κοινωνίες αλλά και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση φέρεται να αλλάζει πορεία στο σχέδιο αναστολής λειτουργίας 204 υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).

Ζητά από τη διοίκηση να επανεξετάσει το χρονοδιάγραμμα και τα κριτήρια του σχεδίου.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ αναμένεται να προχωρήσει εντός της ημέρας σε νέες ανακοινώσεις σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος εκσυγχρονισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ναυτεμπορικής, σε πρώτη φάση θα κλείσουν 70 υποκαταστήματα, ενώ για τα υπόλοιπα θα προηγηθεί διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες και θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις εντός τριμήνου.

Κυβερνητική παρέμβαση μετά τις αντιδράσεις

Κυβερνητικά στελέχη επιβεβαιώνουν ότι, σε διαδοχικές συσκέψεις, επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Όπως τονίζουν, το σχέδιο θεωρείται αναγκαίο για την επιβίωση του οργανισμού, καθώς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αντιμετωπίζουν οξύ οικονομικό πρόβλημα, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι ο εκσυγχρονισμός του δικτύου θα πρέπει να προχωρήσει με συνεργασία και διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, που αποτελούν τη βασική πελατειακή βάση του οργανισμού.

Στο επίκεντρο του νέου σχεδίου βρίσκεται η ψηφιοποίηση υπηρεσιών, η ενίσχυση των διανομέων και η παροχή κατ’ οίκον εξυπηρέτησης, ιδίως για συνταξιούχους και κατοίκους απομακρυσμένων ή νησιωτικών περιοχών.

Αντιδράσεις βουλευτών της ΝΔ

Η αναστάτωση που προκάλεσε η ανακοίνωση για τα 204 «λουκέτα» προκάλεσε εσωκομματικό μέτωπο στη Νέα Δημοκρατία, με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να ζητούν εξηγήσεις και επανεξέταση της απόφασης.

Η βουλευτής Μαρία Συρεγγέλα εξέφρασε δημόσια τη δυσφορία της, επισημαίνοντας ότι η αναστολή λειτουργίας «αφορά παραμεθόριες περιοχές αλλά και πυκνοκατοικημένες ζώνες της Δυτικής Αθήνας, όπως τον Άγιο Ιερόθεο, το Χαϊδάρι και το Καματερό». Χαρακτήρισε ανεξήγητη την απόφαση και ζήτησε την ανάκλησή της.

Ανάλογη παρέμβαση πραγματοποίησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, με επιστολή προς τους διευθύνοντες συμβούλους του Υπερταμείου, κ. Ιωάννη Παπαχρήστο, και των ΕΛΤΑ, κ. Γρηγόριο Σκλήκα.

Ο κ. Λαζαρίδης εξέφρασε τη δυσφορία του για την παύση λειτουργίας των υποκαταστημάτων στα Λιμενάρια, τις Κρηνίδες και την Ελευθερούπολη, τονίζοντας ότι πρόκειται για περιοχές με ιδιαίτερες γεωγραφικές και κοινωνικές ανάγκες. Όπως υπογράμμισε, οι περιοχές αυτές «εξυπηρετούν πληθυσμούς όπου ήδη το πρόβλημα πρόσβασης σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες είναι έντονο».

Μεμονωμένες επίκαιρες ερωτήσεις κατέθεσαν οι Βασίλης Οικονόμου, Μάρκος Καφούρος, Κατερίνα Μονογυιού, Νεοκλής Κρητικός, Γιάννης Γιώργος και Διονυσία Αυγερινοπούλου. Την δημόσια διαφοροποίησή του κατέθεσε και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Οι ανακοινώσεις αναμένονται από ώρα σε ώρα, με νέο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, καθώς και σαφή δέσμευση για διαβούλευση με δήμους και φορείς σε κάθε περιοχή που επηρεάζεται από το σχέδιο.