Αντίδραση στο κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ και από Μακάριο Λαζαρίδη – Τι ζητά σε επιστολή

Την αντίθεσή του στην απόφαση για παύση λειτουργίας υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας εξέφρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης.

Με επιστολή του προς τους διευθύνοντες συμβούλους του Υπερταμείου και των Ελληνικών Ταχυδρομείων, κ. Ιωάννη Παπαχρήστο και Γρηγόριο Σκλήκα, εκφράζει τη δυσφορία του για την απόφαση που αφορά τα υποκαταστήματα σε Λιμενάρια, Κρηνίδες και Ελευθερούπολη, επισημαίνοντας ότι οι περιοχές αυτές εξυπηρετούν πληθυσμούς με ιδιαίτερες γεωγραφικές και κοινωνικές ανάγκες.

Όπως αναφέρει, πρόκειται για περιοχές όπου το πρόβλημα πρόσβασης σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες είναι ήδη έντονο, γεγονός που καθιστά την παρουσία των ΕΛΤΑ κρίσιμη για την καθημερινότητα των πολιτών.

Με την επιστολή του, ο βουλευτής ζητά την επανεξέταση του θέματος και την αναζήτηση εναλλακτικών, βιώσιμων επιλογών, που θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.