Ν. Ανδρουλάκης: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της Ν.Δ.

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος περιόδευσε το πρωί στο Μουζάκι Καρδίτσας και τα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στους νομούς της Θεσσαλίας.

«Πρέπει να έρθουμε στη θέση των κατοίκων της ελληνικής περιφέρειας που βλέπουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ να κλείνουν, τα τραπεζικά υποκαταστήματα να μειώνονται και τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας να φθίνουν συνεχώς. Πρέπει να έρθουμε στη θέση γεωργών και κτηνοτρόφων. Βασικές ενισχύσεις ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ έπρεπε να τους είχαν δοθεί ως χθες, αλλά δεν έχουν ακόμη πιστωθεί. Συνολικά 1 δισεκατομμύριο μαζί με τις περσινές μη καταβληθείσες υποχρεώσεις» ανέφερε σε δηλώσεις του.

Αναφερόμενος δε στις επιπτώσεις της ευλογιάς στην κτηνοτροφία, σημείωσε πως η ζωονόσος «εξοντώνει χιλιάδες κοπάδια βυθίζοντας τους κτηνοτρόφους στην απελπισία και αποδεικνύοντας ότι έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, που θα μπορούσαν να περιορίσουν το φαινόμενο σε πρώτο χρόνο».

«Τα πρωτοπαλίκαρα του κ. Μητσοτάκη, αυτούς τους ανθρώπους τους αποκαλούν ‘βολεμένους’. Δεν είναι αυτοί βολεμένοι. Βολεμένοι είστε εσείς. Βολεμένη ήταν η “γαλάζια” συμμορία του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατάκλεψε τους πόρους που προορίζονταν για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Βολεμένοι είναι όσοι διαχειρίζονται το κράτος ως λάφυρο» επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και απευθυνόμενος στους πολίτες πρόσθεσε: «Γι’ αυτό, λοιπόν, ζητώ στις επόμενες εθνικές εκλογές να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ, να επιλέξουν την πολιτική αλλαγή. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας».