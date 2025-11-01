Logo Image

Πυρά από Μαρία Συρεγγέλα για το λουκέτο στα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ: Ανεξήγητη η αναστολή λειτουργίας – Η απόφαση πρέπει να ανακληθεί

Πολιτική

Γραφείο Τύπου Υπ. Εργασίας

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ζητά επανεξέταση του σχεδίου και εξηγήσεις για τα κριτήρια επιλογής των καταστημάτων

Με δήλωσή της η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην απόφαση για αναστολή λειτουργίας 204 υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) σε όλη τη χώρα.

«Με δυσάρεστη έκπληξη πληροφορήθηκα την αναστολή λειτουργίας 204 υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, σε παραμεθόριες περιοχές αλλά και στη Δυτική Αθήνα – στον Άγιο Ιερόθεο, στο Χαϊδάρι, στο Καματερό», αναφέρει η κ. Συρεγγέλα.

Όπως σημειώνει, «επιπλέον, ενημερωθήκαμε πως θα αναθέσουν σε ιδιώτη τη διανομή στο Περιστέρι, στο Ίλιον και στη Πετρούπολη».

Η βουλευτής θέτει ζήτημα διαφάνειας και ορθολογισμού στη λήψη της απόφασης, υπογραμμίζοντας ότι δεν προηγήθηκε ενημέρωση προς την κυβέρνηση.

«Πώς δικαιολογείται η τόσο ξαφνική αναστολή στο 45% του συνόλου των υποκαταστημάτων – χωρίς καν να έχει ενημερωθεί η κυβέρνηση – και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν ακόμα και καταστήματα με πολύ μεγάλα έσοδα για τον οργανισμό, όπως αυτό του Χαϊδαρίου;» τονίζει χαρακτηριστικά.

«Ανάγκη για νέο βιώσιμο πλαίσιο»

Κλείνοντας τη δήλωσή της, η κ. Συρεγγέλα ζητά την ανάκληση της απόφασης και τη διαμόρφωση ενός νέου βιώσιμου πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΤΑ.

«Η απόφαση αυτή πρέπει να ανακληθεί και να επανεξεταστεί ένα νέο βιώσιμο πλαίσιο, με σεβασμό στους ανθρώπους που εργάζονται και στους πολίτες που στηρίζονται στις υπηρεσίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων», αναφέρει.

