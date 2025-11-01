Κ. Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Ποτέ δεν αρνήθηκα δύσκολες μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν μπορεί να συνδέεται με εμένα ό,τι προκαλεί αντιδράσεις

«Ποτέ δεν αρνήθηκα την πατρότητα μεταρρυθμίσεων ακόμη και αν ήταν δύσκολες, όπως η Ολυμπιακή, η ΔΕΗ, η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Όλα αυτά βγήκα δημόσια και τα υποστήριξα. Η περίπτωση των ΕΛΤΑ δεν είναι τέτοια, όμως για ορισμένα μέσα ενημέρωσης οτιδήποτε έχει κοινωνική αντίδραση επιχειρείται να συνδεθεί με εμένα».

Τα παραπάνω επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στο Action24 με αφορμή τις ανακοινώσεις της διοίκησης των ΕΛΤΑ για κλείσιμο 204 καταστημάτων και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν. Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως «πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα ταχυδρομεία, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη καθώς αλλάζει δραματικά η αγορά και οι επιστολές έχουν αντικατασταθεί από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο».

«Έγιναν αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας – τελευταία ήταν το 2023 – με κλείσιμο καταστημάτων. Και σήμερα τα ΕΛΤΑ είναι ολοφάνερο ότι πράγματι χρειάζονται παρεμβάσεις γιατί διαφορετικά θα κλείσουν και αυτό θα ωφελούσε τους ανταγωνιστές τους. Έχουν πρόβλημα ρευστότητας το οποίο δεν θα τους επιτρέπει σε λίγο να πληρώνουν μισθούς» ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι τα ΕΛΤΑ «έχουν μια πολύ καλή διοίκηση, με manager», η οποία ωστόσο στον επικοινωνιακό τομέα ως προς αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να κάνει άλλους χειρισμούς. «Είχε γίνει ενημέρωση της κυβέρνησης, παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργών και η κατεύθυνση από την κυβέρνηση ήταν να εξηγηθεί το πρόβλημα. Τόσο οι πολίτες όσο και οι βουλευτές δεν γνώριζαν την οξύτητα του προβλήματος και ανακοινώθηκε ξαφνικά ότι κλείνουν τα καταστήματα. Η πρόθεση της διοίκησης δεν ήταν αρνητική, ούτε έχει χαρακτήρα αναλγησίας. Προσπαθεί να πετύχει να λειτουργούν τα ΕΛΤΑ χωρίς προβλήματα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, να μην έχουν θέματα ελλειμμάτων και ρευστότητας στην καθημερινή διαχείριση. Δεν θέλω να κουνήσω το δάχτυλο σε οποιονδήποτε κάνει κριτική, πολύ περισσότερο που δεν υπήρξε ενημέρωση», παρατήρησε.

Σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξέφρασε την πεποίθηση ότι, παρά τις δυσκολίες, τα πράγματα θα προχωρήσουν ομαλά ως προς τις συζητήσεις με την Ε.Ε.. «Τα πράγματα έχουν μπει σε ένα δρόμο, οι δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου και έχει ξεκινήσει η επεξεργασία τους. Οι δηλώσεις φέτος θα ελεγχθούν με ένα μεταβατικό σύστημα που θα στηρίζεται για μεν τα χωράφια στα λεγόμενα ΑΤΑΚ, για δε την κτηνοτροφία στα τιμολόγια πώλησης γάλακτος και κρέατος και αγοράς ζωοτροφών. Και τα χρήματα που θα περισσέψουν από όσους έκαναν τα προηγούμενα χρόνια ψευδείς δηλώσεις, θα διανεμηθούν στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Υπάρχει ένα σχέδιο δράσης με 54 σημεία, η Ευρωπαΐκή Επιτροπή θέλει να γίνουν και τα 54. Και τώρα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο στάδιο που αφορά τον ΟΣΔΕ, δηλαδή το πληροφοριακό σύστημα. Εκεί υπάρχουν 3 παράμετροι: τα γεωχωρικά δεδομένα για τα χωράφια, το σύστημα καταγραφής των ζώων και οι τρόποι διεξαγωγής των ελέγχων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει να κλείσει μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, για να περάσουμε ένα βασικό εμπόδιο για την πληρωμή των επιδοτήσεων. Και από το 2026 θα πάμε σε ένα σύγχρονο, διαφανές και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στάνταρντς σύστημα. Με πιστοποιημένους επαγγελματίες για την υποδοχή των δηλώσεων ώστε και οι αγρότες να μην πληρώνουν τόσα χρήματα για αυτή την υπηρεσία. Η πρόθεσή μας είναι να μπει βαθιά το μαχαίρι» υπογράμμισε.