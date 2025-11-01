Αντ. Σαμαράς: Να επανεξεταστεί η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ

Την ανάγκη να επανεξεταστεί «η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ» επισημαίνει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με δήλωσή του.

Όπως τονίζει, «ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχεδια μιας επιχείρησης. Ιδιαίτερα όταν σήμερα η ελληνική επαρχία – και ιδίως η ακριτική Ελλάδα- αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη».

«Να καταλάβουν λοιπόν οι υπεύθυνοι, ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους, πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους» σημειώνει ο κ. Σαμαράς.