Περιοδεία Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλία – Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την στήριξη των αγροτών

Στη Θεσσαλία περιοδεύει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου, όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, να σταθεί «δίπλα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, που που βρίσκονται σε δεινή κατάσταση λόγω της καταστροφής του ζωικού κεφαλαίου εξαιτίας της ευλογιάς αλλά και τις ενισχύσεις που … αγνοούνται ελέω σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αδυναμία της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στην έκτακτη κατάσταση».

Το απόγευμα του Σαββάτου θα παραβρεθεί στην Λάρισα σε εκδήλωση διαλόγου με αγρότες και κτηνοτρόφους από όλη την χώρα.

Στην παρέμβασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα υποστηρίξει ότι η Ν.Δ. συνεχίζει να ανακυκλώνει τις χειρότερες πρακτικές που μας οδήγησαν στο χείλος της χρεοκοπίας, πάλι επί δικών τους ημερών στην κυβέρνηση της χώρας.

Θα περίγραψει επίσης με μελανά χρώματα την σημερινή κατάσταση, καθώς, όπως θα πει:

«Χιλιάδες αγρότες να τιμωρούνται χωρίς να φταίνε.

Η χώρα κινδυνεύει με νέο Μνημόνιο, για τον πρωτογενή τομέα αυτήν τη φορά.

Η αγροτική ζωή θα γίνει ακόμα πιο ασύμφορη.

Ο καταναλωτής θα βρει υψηλότερες τιμές στους πάγκους, περισσότερη ακρίβεια».

Για την ευλογιά των προβάτων θα επιρρίψει ευθύνες στην κυβέρνηση για μία αλυσίδα λαθών, παραλείψεων και ψεμάτων. Στην τοποθέτησή του θα υποστηρίξει: «Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, ότι “όλα είναι υπό έλεγχο”, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Μέχρι τις 24 Οκτωβρίου έχουν ήδη καταστραφεί 1.524 εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων, επηρεάζοντας αντίστοιχο αριθμό οικογενειών, ενώ έχουν θανατωθεί πάνω από 387.902 ζώα. Η Πολιτεία οφείλει άμεση αποκατάσταση: πλήρεις αποζημιώσεις για την πραγματική αξία των ζώων, κάλυψη χαμένου εισοδήματος, επιδότηση κόστους καραντίνας και βιοασφάλειας, προκαταβολή 70% μέσα σε 30 ημέρες και στήριξη για την ανασύσταση των κοπαδιών. Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το de minimis των 50.000 ευρώ ανά παραγωγό δεν ζητήθηκε ποτέ».

Θα επισημάνει ακόμη ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε. που δεν πλήρωσε χθες τους αγρότες της. Συγκεκριμένα: «Μέχρι και χθες, 31 Οκτωβρίου, η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα να καταβάλει το 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες. Ένα χρονοδιάγραμμα ευρωπαϊκό, που τηρήθηκε ακόμα και μέσα στα μνημόνια, ακόμα και μέσα στην πανδημία. Πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ δεν πιστώθηκαν. Κι αν προστεθούν στα πάνω από 500 εκατομμύρια των περσινών απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, το σύνολο ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ».

Ακολούθως θα αναπτύξει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ ως εξής:

Α. Προστασία της αγροτικής γης:

Ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας της αγροτικής γης και των συνεταιρισμών από τα Funds:

Με διασφάλιση της προστασίας της αγροτικής γης από κατασχέσεις

Με παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε εκείνους που αποδεδειγμένα δοκιμάστηκαν από την κρίση ή υπέστησαν καταστροφές, για την εξασφάλιση της παραμονής τους στο επάγγελμα.

Με θέσπιση του αφορολόγητου, ακατάσχετου και ανεκχώρητου των ενισχύσεων.

B. Θέλουμε Αγρότες Εκπαιδευμένους και Καταρτισμένους:

1. Με αναβάθμιση και επέκταση των ΕΠΑΣ Αγροτικής Εκπαίδευσης, με ίδρυση νέων σχολών σε αγροτικές περιοχές και σύγχρονα προγράμματα σπουδών.

2. Σύνδεση της αγροτικής εκπαίδευσης με την καινοτομία, μέσω συνεργασιών με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και αγροτικούς φορείς.

3. Θεσμοθέτηση Εθνικού Συστήματος Δια Βίου Μάθησης για Αγρότες, με πιστοποιημένα σεμινάρια και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σε συνεργασία με τα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια διοργάνωση σύντομων καταρτίσεων.

Γ. Ξανακάνουμε ελκυστικό το αγροτικό επάγγελμα για τους νέους:

1. Με ενίσχυση των νέων αγροτών με στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, πρόσβαση στη γη, στα εφόδια και στην τεχνογνωσία.

2. Εκπαίδευση και κατάρτιση σε σύγχρονες τεχνικές παραγωγής, ψηφιακή γεωργία και βιώσιμες πρακτικές.

3. Κίνητρα για επιστροφή και εγκατάσταση νέων στην ύπαιθρο.

4. Δημιουργία «Αγροτικού Ταμείου Νέας Γενιάς» για την υποστήριξη νεοεισερχόμενων στον πρωτογενή τομέα.

5. Παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες αγροτικής γης για παραχώρηση γης σε Νέους Αγρότες (Μείωση ΕΝΦΙΑ κλπ).

6. Να αναβιώσει το πρόγραμμα παραχώρησης δημοσίων ανεκμετάλλευτων εκτάσεων σε νέους αγρότες.

Δ. Μείωση του κόστους παραγωγής:

1. Με θεσμοθέτηση ανώτατης τιμής (έως +30% από τον Μέσο Όρο των 5 χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της ΕΕ) για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, καθώς και σπόρους, με βάση τη δραστική ουσία.

2. Καθιέρωση «Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου», με αυτόματη αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία κατά την προμήθεια.

3. Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αγροτών, μέσω επιδοτήσεων για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

4. Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, με προτεραιότητα στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), τις Ομάδες Παραγωγών, καθώς και σε νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Ε. Θωρακίζουμε θεσμικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ:

1. με διακριτές αρμοδιότητες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς παρεμβάσεις από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.

2. Με αντικειμενικές διαδικασίες επιλογής για τις θέσεις ευθύνης (Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς) μέσω ΑΣΕΠ και έγκριση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

3. Με διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

4. Με έγκαιρη και σωστή καταβολή ενισχύσεων, ώστε ο αγρότης να προγραμματίζει με ασφάλεια την παραγωγή του.

ΣΤ. Ψηφιοποιούμε και προχωράμε σε Τεχνολογικό Εκσυγχρονισμό:

1. Πλήρης ψηφιοποίηση δηλώσεων, παρακολούθησης και εκτιμήσεων.

2. Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων, δορυφορικής τηλεπισκόπησης και τεχνητής νοημοσύνης για ταχύτερη εκτίμηση και επαλήθευση ζημιών.

Η. Προτεραιότητά μας: Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Δημόσια Λογοδοσία:

1. Αναβάθμιση ρόλου των πιστοποιημένων γεωτεχνικών εκτιμητών και αξιολόγηση με βάση την απόδοση.

2. Καθιέρωση διπλού επιπέδου ελέγχου (επιτόπιος + δειγματοληπτικός μέσω δορυφορικών δεδομένων).

3. Διαφανής δημοσιοποίηση στοιχείων (χρόνοι αποζημιώσεων, εκτιμήσεις ανά περιοχή, μέσος χρόνος διεκπεραίωσης κ.ά.).

Θ. Σοβαρή Διοικητική και Οργανωτική Αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ:

Ο κανονισμός λειτουργίας του αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2011 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

-Δυστυχώς, η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ παραμένει κενό γράμμα εδώ και έξι χρόνια παρά τις σχετικές δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού.

– Η τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ αποτελεί επιτακτική ανάγκη, που να καλύπτει όλους τους φυσικούς κινδύνους και τις νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής.