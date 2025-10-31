Κόντρα Δούκα -κυβέρνησης για τα ηλεκτρικά πατίνια – Υπουργείο Ανάπτυξης: Άγνοια του δημάρχου για τις αρμοδιότητές του

Νέα κόντρα του Δημάρχου Αθηναίων με την κυβέρνηση, αυτή την φορά για τα πατίνια. Ο Χάρης Δούκας, απαντώντας σε επιστολή της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου που ζητούσε από τον Δήμο μέτρα για την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία τους, υποστήριξε πως η ευθύνη για τη ρύθμιση της λειτουργίας των παρόχων ηλεκτρικών πατινιών «ανήκει στην κυβέρνηση, και όχι στους δήμους».

Απαντώντας το Υπουργείο Ανάπτυξης, έκανε λόγο για άγνοια του κ. Δούκα για τους κανόνες και τις αρμοδιότητες που αφορούν στην κίνηση των προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (πατίνια)

Όπως αναφέρει επίσης η σχετική ανακοίνωση:

Για τον κ. Δούκα δεν αποτελεί έκπληξη ότι για όλα φταίνε οι άλλοι. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα υπεύθυνα καθήκοντα του Δημάρχου Αθηναίων έχει υιοθετήσει μία συρρικνωμένη αντίληψη για τις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μία διευρυμένη σε ό,τι άλλο αφορά στο πρόσωπό του, καθώς βρήκε και τον χρόνο να διεκδικήσει, χωρίς επιτυχία, την προεδρία του ΠΑΣΟΚ.

Τώρα και για τα πατίνια του φταίνε οι άλλοι και συγκεκριμένα το υπουργείο Ανάπτυξης. Ο κ. Δούκας μπερδεύει την ίδρυση μιας εταιρείας, όπου πράγματι η Κυβέρνηση της ΝΔ έχει απλοποιήσει τα πράγματα μειώνοντας τη γραφειοκρατία -που είναι ευθύνη του υπουργείου Ανάπτυξης- και των ρυθμίσεων που αφορούν σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που καθορίζονται από άλλες νομοθετικές διατάξεις.

Στην περίπτωση των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων ο νόμος 5209/2025 είναι ξεκάθαρος.

Ας ξεκινήσουμε με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 3 για να ενημερωθεί σωστά και ολοκληρωμένα ο κ. Δούκας.

“17. «Ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα (Ε.Π.Η.Ο.)»: Το όχημα που κινείται με ηλεκτροκινητήρα και δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 858/2018/ ΕΕ, του Κανονισμού 168/2013/ΕΕ, της Οδηγίας 2009/48/ ΕΚ και της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. α) Στα οχήματα αυτά υπάγονται τα κινούμενα με ηλεκτροκινητήρα: αα) πατίνια (e-scooters), αβ) τροχοπέδιλα (rollers) και τροχοσανίδες (skateboards)… “.

Και στην Παρ.9 Άρθρο 112:

“ζ) Με απόφαση του οικείου ∆ημοτικού Συμβουλίου ή της δημοτικής επιτροπής στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους καθορίζονται σε κατοικημένες περιοχές ειδικοί χώροι στάθμευσης Ε.Π.Η.Ο. σύμφωνα με την παρ. 18.”.

Ελπίζουμε να βοηθήσαμε τον κ. Δούκα να μάθει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητές του».

Η επιστολή της Δόμνας Μιχαηλίδου και η απάντηση

Υπενθυμίζεται, ότι με την επιστολή της, η κ. Μιχαηλίδου κάλεσε τον Δήμο Αθηναίων να προχωρήσει άμεσα σε ρυθμίσεις για την προστασία των πεζών και των ατόμων με αναπηρία, μετά από σειρά αναφορών για πατίνια που εμποδίζουν ράμπες, διαβάσεις και πεζοδρόμια.

«Τα πατίνια λειτουργούν ελεύθερα βάσει νομοθεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης. Οι Δήμοι δεν έχουν υποχρέωση αδειοδότησης, ούτε καθορισμού θέσεων στάθμευσης», απάντησε ο κ. Δούκας, προκαλώντας την αντίδραση του ΥΠΑΝ.