ΠΑΣΟΚ: Δικαιώθηκαν οι αγώνες των καλλιτεχνών, οποιαδήποτε υποτίμηση και υποβάθμιση του πολιτισμού δεν θα καταφέρει να ορθοποδήσει

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

«Μετά από σκληρούς αγώνες και διεκδικήσεις το Συμβούλιο της Επικρατείας χαρακτηρίζει αντισυνταγματικό το ΠΔ 85.

Η απόφαση αυτή εκθέτει την κυβέρνηση που τόσο καιρό προσπαθούσε να μας πείσει ότι υπήρχε κάποια «παρεξήγηση» σχετικά με το επίμαχο ΠΔ.

Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση, που θα διορθώνει την αντισυνταγματικότητα.

Οι αγώνες των καλλιτεχνών δικαιώθηκαν δίνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οποιαδήποτε υποτίμηση και υποβάθμιση του πολιτισμού δεν θα καταφέρει να ορθοποδήσει .

Είναι μια ευκαιρία να καταλάβει η κυβέρνηση και η κυρία Μενδώνη ότι ο πολιτισμός είναι σοβαρή υπόθεση και δεν μπορεί να χειρίζεται τον κλάδο επικοινωνιακά.

Περιμένουμε περισσότερο από ένα χρόνο την ίδρυση της σχολής Παραστατικών Τεχνών. Ηταν μια επικοινωνιακή φενάκη για να άρει η κυβέρνηση τις αντιδράσεις των καλλιτεχνών ή η εξαγγελία θα προχωρήσει; Γιατί καθυστερεί τόσο;

Ο πολιτισμός είναι κομμάτι της ταυτότητας μας, είναι η κληρονομιά και η ιστορία μας.

Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό όσων αγωνίζονται για να τον υπερασπιστούν».