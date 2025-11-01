Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η νέα φωνή της Ουάσιγκτον στην Αθήνα – Η πορεία της και οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που φτάνει σήμερα στην Αθήνα, έχει διαγράψει μια πορεία που ελάχιστοι μπορούν να διεκδικήσουν ως συνδυασμό εμπειριών: διακεκριμένη νομικός, αναγνωρίσιμη προσωπικότητα των αμερικανικών ΜΜΕ και, πλέον, διπλωμάτης με αποστολή σε μια από τις πιο κρίσιμες γωνιές της Μεσογείου.

Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα δηλώνει ότι «αισθάνεται βαθιά τιμή» που εκπροσωπεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία. Κατά την ορκωμοσία της, στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, υπογράμμισε τη σημασία των ιστορικών δεσμών Ελλάδας και ΗΠΑ και τη δέσμευσή της να συμβάλει «στην επόμενη φάση μιας σχέσης βασισμένης σε κοινές αξίες, σταθερότητα και αμοιβαίο σεβασμό».

Με σπουδές Nομικής στο University of San Francisco και το University of California, Davis, η Γκιλφόιλ ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της ως εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες, αποκτώντας φήμη για την αποφασιστικότητα και τη ρητορική της δεινότητα. Βραβεύθηκε επανειλημμένα για τις επιδόσεις της, ενώ είχε ενεργό παρουσία σε σημαντικές δίκες με κοινωνικό και νομικό αποτύπωμα.

Από τη νομική στη δημόσια σφαίρα

Η νομική της εμπειρία την οδήγησε σύντομα στην τηλεόραση, όπου για περισσότερο από μία δεκαετία υπήρξε αναλύτρια και σχολιάστρια για κορυφαία αμερικανικά δίκτυα όπως το Court TV, το CNN και το Fox News.

Ως συν-παρουσιάστρια της εκπομπής The Five, έγινε γνωστή για την ευθυκρισία και τον δυναμισμό της, στοιχεία που αργότερα μετέφερε στη δημόσια πολιτική δράση.

Από το 2018, η Γκιλφόιλ ανέλαβε ενεργό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, όπου διακρίθηκε για την ικανότητά της να οργανώνει και να εμπνέει πολιτικά δίκτυα υποστήριξης.

Στον πυρήνα της πολιτικής της παρουσίας βρίσκεται η πίστη στην ισχυρή ηγεσία, τη συνεργασία με συμμάχους και τη σημασία των θεσμών – αρχές που, όπως έχει πει, «αποτελούν θεμέλιο των αμερικανικών και των ελληνικών αξιών».

Η ακρόαση στη Γερουσία και η αποστολή της στην Αθήνα

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε τον διορισμό της. Δέκα ημέρες αργότερα ορκίστηκε και έγινε η πρώτη γυναίκα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία.

Η αποστολή της στην Αθήνα συμπίπτει με μια περίοδο ενίσχυσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, στον απόηχο της αμυντικής συμφωνίας MDCA, της αυξημένης αμερικανικής παρουσίας σε κρίσιμες βάσεις όπως της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, αλλά και της εντεινόμενης ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασής της στη Γερουσία, η Γκιλφόιλ φάνηκε ιδιαίτερα «διαβασμένη» για τα θέματα που απασχολούν την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα σταθερότητας και αξιόπιστος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως προτεραιότητά της θα είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η στρατιωτική και βιομηχανική συνεργασία, ιδίως μέσω συμπαραγωγών, όπως αυτή των φρεγατών τύπου Constellation.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε και στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας. Επεσήμανε τη στρατηγική σημασία της Ρεβυθούσας και του FSRU στην Αλεξανδρούπολη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες καλύπτουν πλέον το 20% των ελληνικών αναγκών σε φυσικό αέριο – από μόλις 2% πριν πέντε χρόνια.

«Η Ελλάδα είναι πύλη σταθερότητας και ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη», ανέφερε, σημειώνοντας την αξία του λεγόμενου “Κάθετου Διαδρόμου”, που συνδέει τη χώρα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κεντρική Ευρώπη.

Στην ίδια γραμμή, τόνισε τη σημασία των ηλεκτρικών διασυνδέσεων Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ – Αιγύπτου, ως κρίσιμων έργων για την ασφάλεια και την αυτάρκεια της περιοχής.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η συνεργασία θα επεκταθεί σε τομείς υψηλής τεχνολογίας – τεχνητή νοημοσύνη, φαρμακοβιομηχανία, ναυτιλία, τουρισμός και αγροτική καινοτομία – επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον μόνο αποδέκτης επενδύσεων, αλλά και δυνητικός επενδυτής στις ΗΠΑ.

Η εμφάνισή της στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας ήταν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, «μία από τις πιο ολοκληρωμένες και καλά τεκμηριωμένες ακροάσεις υποψηφίου πρέσβη των τελευταίων ετών».

Η Γκιλφόιλ προσήλθε με συγκεκριμένα στοιχεία για τις ελληνοαμερικανικές αμυντικές συμφωνίες, τις επενδύσεις σε ενέργεια και τεχνολογία, αλλά και τη στρατηγική σημασία του ρόλου της Ελλάδας στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Σχέση εμπιστοσύνης με τον Λευκό Οίκο και την οικογένεια Τραμπ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανήκει στον στενό κύκλο επιρροής του προέδρου των ΗΠΑ και της οικογένειας Τραμπ ήδη από τις προηγούμενες εκστρατείες.

Με θητεία σε νευραλγικές θέσεις χρηματοδότησης και στρατηγικής επικοινωνίας, έχει οικοδομήσει σχέση εμπιστοσύνης που της εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Αυτό μεταφράζεται σε ελπίδες γα ταχύτερη διασύνδεση Αθήνας–Ουάσιγκτον σε ζητήματα άμυνας, ενέργειας και επενδύσεων, αλλά και σε δυνατότητα άμεσης κινητοποίησης όταν απαιτούνται πολιτικές λύσεις σε σύνθετα περιφερειακά ζητήματα.

Εκτιμάται επίσης ότι η γνωριμία της με τον Τομ Μπάρακ, που έχει οριστεί πρέσβης στην Άγκυρα, δημιουργεί ένα δίπολο ικανό να κρατά ανοιχτούς διαύλους, να αποσυμπιέζει εντάσεις και να προωθεί πρακτικές λύσεις σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

Η Ανατολική Μεσόγειος στο επίκεντρο

Στο σκέλος της περιφερειακής πολιτικής, η νέα πρέσβης ήταν ξεκάθαρη: «Η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ αποτελούν πυλώνες σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντά τους και να ενισχύσουμε τη συνεργασία τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Για τα ελληνοτουρκικά, η Γκιλφόιλ απέφυγε οξείς χαρακτηρισμούς, ωστόσο υπενθύμισε ότι «η σταθερότητα στην περιοχή εξαρτάται από τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των δεσμεύσεων των συμμάχων». Αναγνώρισε παράλληλα τη σημασία της διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, υπό το πρίσμα όμως της αξιοπιστίας και της αμοιβαιότητας.

Οι ρίζες της και το «δέσιμο» με την Ελλάδα

Γόνος ιρλανδικής και πορτορικανής οικογένειας, η Γκιλφόιλ συχνά μιλά με συγκίνηση για τον πατέρα της, έναν μετανάστη από το Ένις της Ιρλανδίας που έφτασε στην Αμερική για μια καλύτερη ζωή. «Ξέρω τι σημαίνει ρίζα, ταυτότητα και αγώνας για ευκαιρίες – και αυτό με φέρνει πιο κοντά στην Ελλάδα και την ιστορία της», έχει πει.

Στον πνευματικό της λόγο αντλεί συχνά αναφορές από την κλασική ελληνική φιλοσοφία και την ιδέα της αρετής ως καθοδηγητικής αρχής στην ηγεσία. Δεν είναι τυχαίο ότι, τον Ιανουάριο του 2025, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος της απένειμε τιμητική εικόνα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην ενίσχυση των πολιτιστικών και πνευματικών δεσμών των δύο χωρών.

«Η Ελλάδα είναι χώρα-κλειδί. Θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε με σεβασμό και συνεργασία. Οι λαοί μας μοιράζονται ιστορία, αξίες και κοινό μέλλον», έχει επισημάνει.