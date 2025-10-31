Στην Αθήνα αύριο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Λαμπρή θα είναι η υποδοχή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που φτάνει αύριο στην Ελλάδα προκειμένου να αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά της, ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Κατά πάσα πιθανότητα, η Γκιλφόιλ θα έρθει στην Αθήνα με ιδιωτική πτήση, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, αλλά δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση για την ώρα άφιξής της.

Εντωμεταξύ, έχει διοργανωθεί εκδήλωση φιλίας από την Επιτροπή Φιλίας Ελλάδας-Ισραήλ στο Πάρκο Ελευθερίας, στην οποία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του AΝΤ1, δεν φαίνεται ότι θα παραστεί.

Γιορτή για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών

Το βράδυ η Γκίλφοϊλ θα αναλάβει ρόλο οικοδέσποινας σε μια γιορτή για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που έχει σταλεί ήδη σε επιχειρηματίες, πολιτικούς και άλλες προσωπικότητες απαιτείται επίσημο ένδυμα. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με κοκτέιλ στις 7 το απόγευμα, θα συνεχιστεί με την τελετή και το δείπνο, ενώ από τις 10 έως τις 12 τα μεσάνυχτα θα ακολουθήσει χορός.

Η νέα πρέσβειρα, θα μείνει στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για το Jefferson house που βρίσκεται πολύ κοντά στην αμερικανική πρεσβεία.