ΕΛΤΑ: «Τσουνάμι» αντιδράσεων για το λουκέτο σε 204 καταστήματα

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει η απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ να προχωρήσει στο κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων ανά τη χώρα, στο πλαίσιο «στοχευμένης αναδιάρθρωσης με έμφαση την αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα της εταιρείας».

Το θέμα κυριάρχησε σήμερα στη Βουλή κατά την έναρξη της συνεδρίασης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Έκτακτη συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν άμεση σύγκληση σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Παραγωγής και Εμπορίου με την παρουσία των αρμόδιων υπουργών, αλλά και του εκπροσώπου του Υπερταμείου, ενώ θετική στο αίτημα εμφανίστηκε και η Ν.Δ. προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της απόφασης να κλείσουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων Αθανάσιος Καββαθάς έκανε γνωστό ότι στη μια το μεσημέρι της ερχόμενης Τρίτης, 4/11, θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη κοινή σύγκληση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Δημόσιας Διοίκησης-Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης σχετικά με τα ΕΛΤΑ. «Μετά την διατύπωση του αιτήματος που υποβλήθηκε και υποστηρίχθηκε από όλα τα κόμματα, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον γενικό γραμματέα της Βουλής και όλους τους αρμόδιους υπουργούς, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ειδική κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Δημόσιας Διοίκησης – Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα ενημέρωση επί θεμάτων ΕΛΤΑ και ειδικότερα για το κλείσιμο καταστημάτων σε όλη την χώρα» ανέφερε ο κ. Καββαθάς. Όπως ανέφερε, στη συνεδρίαση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ και εκπρόσωπος της διοίκησης του Υπερταμείου».

Οι παρεμβάσεις των κομμάτων

Το θέμα έθεσε αρχικά ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς λέγοντας ότι «καταθέτουμε αίτημα διεξαγωγής έκτακτης κοινής συνεδρίασης των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου για το ζήτημα των ΕΛΤΑ, η διοίκηση των οποίων ανακοίνωσε ότι κλείνει 200 καταστήματα σε όλη την χώρα» και πρόσθεσε ότι «μπορεί η επεξεργασία του φορολογικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή να μετατεθεί για μία δύο ημέρες αργότερα μπροστά στην ανάγκη να συζητηθεί το θέμα των ΕΛΤΑ παρουσία των αρμοδίων υπουργών, του Υπερταμείου και της διοίκησης των ΕΛΤΑ». «Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι νησιώτες, κάτοικοι ορεινών περιοχών, συνταξιούχοι ακόμα και γειτονιές της Αθήνας που το χρειάζονται δεν θα έχουν ταχυδρομείο. Δεν θα πω τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για να στηρίξει τα ΕΛΤΑ που είναι ατελείωτα αυτά, αλλά και επί Ν.Δ. τα ΕΛΤΑ στηρίχθηκαν με 130 εκατ. ευρώ για να κλείσουν 200 καταστήματα και η Επιτροπή μας θα κάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα και θα συζητάμε το φορολογικό νομοσχέδιο σαν να υπάρχει έξω μπουνάτσα;» πρόσθεσε ο κ. Παππάς.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος συντάχθηκε με το αίτημα και ζήτησε κατά την συνεδρίαση «να προσέλθει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου καθώς εποπτεύει την τήρηση του Κανόνα των καθολικών υπηρεσιών των ΕΛΤΑ, που παρά την ιδιωτικοποίησή τους τα έχουν κρατήσει στο αντικείμενό τους». Ο κ. Κουκουλόπουλος επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει σχετική ερώτηση πριν την ανακοίνωση των ΕΛΤΑ για το κλείσιμο των καταστημάτων με αυτό ως κεντρικό θέμα. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, πρόσθεσε ότι «η αιφνιδιαστική αυτή απόφαση των ΕΛΤΑ εγείρει σοβαρά ζητήματα σε ό,τι αφορά και την λειτουργία της Βουλής και το πως κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να συμπεριφέρονται και να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς διαβούλευση και ενημέρωση» Ο κ. Κατρίνης τόνισε ότι «κάποιοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ θα πρέπει να λογοδοτούν και να ενημερώνουν την Βουλή των Ελλήνων και είναι θέμα κύρους και αξιοπιστίας της κοινοβουλευτικής λειτουργίας».

Ο αγορητής του ΚΚΕ Χρήστος Τσοκάνης, συμφώνησε με το αίτημα, λέγοντας όμως προς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κυβέρνησαν πως «εκπλήσσομαι για την αντίδρασή σας, εδώ πραγματικά “ο βασιλιάς γυμνός” που σήμερα υποκρίνεστε αφού στηρίξατε με την πολιτική σας το κέρδος των πολυεθνικών και στο πλαίσιο αυτό στείλατε τα ΕΛΤΑ εκεί που είναι σήμερα, στο Υπερταμείο» και πρόσθεσε ότι «όταν το κέρδος μπαίνει στη μέση η ανάγκη των ανθρώπων πετιέται στο καλάθι των αχρήστων… » Ο λαός, τόνισε «δεν θα επιτρέψει να κλείσουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν σύγχρονες ταχυδρομικές υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται φθηνά, με πλήρη στελέχωση, με ευθύνη του Κράτους ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό».

Ο αγορητής της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος, υποστήριξε το αίτημα άμεσης σύγκλησης των κοινών Επιτροπών για τα ΕΛΤΑ, λέγοντας πως η Νέα Αριστερά έχει καταθέσει και σχετική ερώτηση. «Είναι εντυπωσιακό, που στο μεγάλο πρόβλημα της ερήμωσης της υπαίθρου η απάντηση είναι να κλείσουν τα ταχυδρομεία!», σχολίασε ο κ. Τσακαλώτος.

Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης Στέλιος Φωτόπουλος, συμφώνησε στην ανάγκη άμεσης σύγκλησης των σχετικών Επιτροπών για να συζητηθεί η απόφαση των ΕΛΤΑ να κλείσει 204 καταστήματα, λέγοντας ότι ήδη έχει δεχθεί πολλές διαμαρτυρίες πολιτών από την εκλογική του περιφέρεια. Υπογράμμισε ότι «όταν κλείνουν όλες οι υπηρεσίες στα μικρά χωριά ουσιαστικά επιδεινώνεις το πρόβλημα της ερήμωσης της υπαίθρου» και πρόσθεσε πως «ο αρμόδιος υπουργός αλλά και το Υπερταμείο θα πρέπει να μας εξηγήσουν ποιο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο και ποιο είναι το ποσό που χάνουν τα ΕΛΤΑ από την διαχείριση αυτών των καταστημάτων που θέλουν να κλείσουν».

Ο αγορητής της Νίκης Ανδρέας Βορύλλας υποστήριξε το αίτημα λέγοντας ότι «η κακοδιαχείριση δεκαετιών έχει οδηγήσει στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ στην επαρχία. Αυτό δεν μπορεί να το προσπεράσουμε έτσι και επειδή για μικροκομματικές σκοπιμότητες τα ΕΛΤΑ έφτασαν σε αυτό το σημείο να αφήσουμε τους πολίτες κρεμασμένους…».

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Βρεττός συντάχθηκε με το αίτημα και σημείωσε ότι είναι αντιφατικό το Υπερταμείο «να θέλει να κλείσει καταστήματα σε όλη την επικράτεια γιατί έχουν παθητικό μερικών χιλιάδων ευρώ στην λειτουργία τους και από την άλλη να αγοράζει με πολλά εκατομμύρια φρούδες επιχειρήσεις και επενδύσεις που δεν θα γίνουν ποτέ». Η απόφαση του Υπερταμείου είπε «είναι προσχηματική και αντιβαίνει στις πρωτοβουλίες που θέλουμε να πάρουμε για την ανάσχεση του δημογραφικού».

Ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, είπε ότι «η δική μας άποψη είναι ότι αυτό που χρειάζεται να συζητηθεί σε μια κοινή συνεδρίαση γενικότερα είναι όχι μόνο για τα ΕΛΤΑ αλλά για το τι κάνει το Υπερταμείο. Η Πλεύση Ελευθερίας υπήρξε από την αρχή κατά της σύστασης του Υπερταμείου, που είναι ένας καταρχήν μνημονιακός θεσμός που συστηματικά καταστρέφει και εκποιεί την δημόσια περιουσία»

Ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας απάντησε πως «οι βουλευτές της ΝΔ που στηρίζουν την κυβέρνηση, έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες και έχουν θέσει το θέμα που υπάρχει με την απόφαση αυτή όχι μόνο στον αρμόδιο υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης αλλά και στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με χθεσινή τηλεδιάσκεψη. Δεν ξέρω ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης σχετικά με το αίτημα που διατυπώθηκε τώρα από την αντιπολίτευση για την έκτακτη αυτή σύγκληση των Επιτροπών, αλλά πρόκειται για ένα θέμα που δεν είναι τεχνοκρατικό – γιατί όντως μόλις το 10% των εσόδων τους προέρχεται από τα φυσικά τους καταστήματα, ενώ το 45% των βαρών των ΕΛΤΑ προέρχονται από αυτή την λειτουργίας τους- αλλά υπάρχουν θέματα εξυπηρετήσεων των πολιτών όχι μόνο των παραμεθορίων περιοχών αλλά και σε μεγάλες περιοχές και αυτό πρέπει να το δούμε».

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

Υπενθυμίζεται ότι σε ανακοίνωσή τους χθες τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανέφεραν πως «η αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα, με την οποία ολοκληρώνεται ο εξορθολογισμός του δικτύου των ΕΛΤΑ, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα συνολικά των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία επενδύουν σε νέες υπηρεσίες, στην τεχνολογική αναβάθμιση και καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους και πελάτες. Σήμερα πλέον η συναλλακτική δραστηριότητα στα καταστήματα συνεισφέρει λιγότερο από 10% των εσόδων, αλλά αναλώνει πάνω από το 50% των εξόδων, κατασπαταλώντας δυνατότητες επένδυσης, ανάπτυξης και το αποτέλεσμα από τις άλλες υγιώς αναπτυσσόμενες δραστηριότητες, όπως courier, ανάπτυξη ecommerce, υποστήριξη επιχειρήσεων, κ.α.».

Επισήμαναν ακόμη πως «οι ταχυδρομικές υπηρεσίες παρέχονται αδιάλειπτα σε κάθε περιοχή της χώρας, ανεξάρτητα από τη λειτουργία φυσικού καταστήματος, μέσα από 1.400 ταχυδρόμους, 500 συνεργάτες, 400 πράκτορες couriers και αγροτικούς διανομείς, σε εκατοντάδες συνεργαζόμενα σημεία και με χρήση σύγχρονων εργαλείων. Έτσι διασφαλίζεται ότι η περιφέρεια θα εξυπηρετείται με πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά».

Έντονη αντίδραση της ΚΕΔΕ – Ζητεί ανάκληση της απόφασης

Η απόφαση για τη μαζική αναστολή λειτουργίας υποκαταστημάτων έχει πυροδοτήσει πλήθος τοπικών αντιδράσεων στις περιοχές όπου θα μπούν «λουκέτα».

Με ανακοίνωσή της η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος δηλώνει «την έντονη αντίθεσή της στην απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ να προχωρήσει άμεσα και αιφνιδιαστικά στο κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων της, σε όλη την Ελλάδα» και ζητεί από το υπουργείο Οικονομικών και τη διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων να προχωρήσουν άμεσα στην ανάκλησή της.

Εκφράζει δε την αγανάκτησή της διότι «της απόφασης αυτής δεν προηγήθηκε από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και της Διοίκησης των ΕΛΤΑ καμία επίσημη ενημέρωση όπως θα όφειλαν, της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών». «Εντελώς ξαφνικά, υπό το πρόσχημα της υλοποίησης ενός νέου επιχειρησιακού σχεδίου του Υπερταμείου στο οποίο υπάγονται τα ΕΛΤΑ, καταργείται ένας πολύ μεγάλος αριθμός καταστημάτων τους. Με τον τρόπο αυτό, χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα στερούνται υπηρεσίες που διευκόλυναν σημαντικά την καθημερινότητά τους» επισημαίνει.

Τονίζει επίσης πως «από την απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ πλήττονται κυρίως οι κάτοικοι της ελληνικής Περιφέρειας, της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος. Ηλικιωμένοι πολίτες με δυσκολίες στη χρήση κι αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών, που διεκπεραίωναν μέσω των ΕΛΤΑ βασικές συναλλαγές όπως η είσπραξη των συντάξεών τους. Εργαζόμενοι απομακρυσμένων περιοχών, που βασίζονταν στην τακτική διέλευση του τοπικού ταχυδρόμου για την παραλαβή της αλληλογραφίας τους».

Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, «με βάση τη λίστα των καταστημάτων που καταργούνται, όπως αυτή δόθηκε από τα ΕΛΤΑ, διαπιστώνεται πως μεγάλες περιοχές της χώρας με υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση και σημαντική οικονομική δραστηριότητα, στερούνται παντελώς από υπηρεσίες που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμες σε πολίτες κι επιχειρήσεις. Ενώ είναι σημαντικό να τονιστεί πως το νέο μοντέλο λειτουργίας, βάσει του οποίου θα λειτουργούν μελλοντικά τα ΕΛΤΑ, δεν γνωρίζουμε σε πόσο χρόνο θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες».

