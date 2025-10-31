ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Βασίλη Φεύγα κατά των αγροτών

Επίθεση στην κυβέρνηση για τις δηλώσεις του Βασίλη Φεύγα, γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της ΝΔ, εξαπολύουν με ανακοινώσεις τους το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Ο κ. Φεύγας θεωρεί πραγματικούς αγρότες τον “Φραπέ” και τον “Χασάπη” και αγνοεί τους τίμιους αγρότες που βλέπουν το οικονομικό τους τέλος να πλησιάζει με ευθύνη της κυβέρνησης ».

Ακολούθως σημειώνει: «Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας , Β. Φεύγας χθες στη βραδινή εκπομπή του ΚΟΝΤRA χαρακτήρισε “βολεμένους” τους αγρότες που ετοιμάζονται να κάνουν κινητοποιήσεις γιατί στραγγαλίζονται από την κυβερνητική αναποτελεσματικότητα και τη διασπάθιση των χρημάτων που τους αναλογούσαν από τη “γαλάζια” εγκληματική οργάνωση όπως τη σκιαγραφεί το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Απευθύνθηκε στους αγρότες ειρωνικά λέγοντας “ας κλείσουν και τους δρόμους” και χαρακτηρίζοντας όσους ετοιμάζονται να κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας ως “μη πραγματικούς αγρότες”. Μάλιστα ανέφερε πως μόνο στην Κρήτη θα κλείσουν τους δρόμους γιατί “ξεβολεύτηκαν”.

Κλείνοντας υπογραμμίζει: «Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας χλευάζει τα θύματα της πολιτικής Μητσοτάκη στον πρωτογενή τομέα.

Μάλλον ο κ. Φεύγας θεωρεί πραγματικούς αγρότες τον “Φραπέ” και τον “Χασάπη” και αγνοεί τους εκατοντάδες τίμιους αγρότες που ετοιμάζουν κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, καθώς βλέπουν το οικονομικό τους τέλος να πλησιάζει».

ΣΥΡΙΖΑ: Κυνική δήλωση

Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του υποστηρίζει: «Άλλη μια κυνική δήλωση του κ. Φεύγα. Ξεβολεύτηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους; Ξεβολεύτηκαν οι άνθρωποι που στερούνται ενισχύσεις λόγω των γαλάζιων σκανδάλων και οδηγούνται σε φτώχεια και αδιέξοδα και γι’ αυτό διαμαρτύρονται;».

Γενικεύοντας ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει: «Η ανίκανη και αδιάφορη κυβέρνηση προκαλεί για άλλη μια φορά! Ο κ. Βασίλης Φεύγας είναι γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας της ΝΔ, η θέση του κ. Φεύγα είναι σημαντική στον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ, εφόσον τον διατηρούν στη θέση του και τον εμφανίζουν όλο και περισσότερο στα κανάλια αντί να τον “φύγουν”, αποδεικνύεται ότι αυτές οι χοντράδες είναι η γραμμή της ΝΔ. Όποιος είναι δύσπιστος μπορείς να ψάξει το account της “Ομάδας Αλήθειας” που αναπαράγει ακριβώς τις ίδιες αθλιότητες…».