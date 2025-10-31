Στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί σήμερα για επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο, όπου θα συμμετάσχει στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου στη Μονή Σινά, ενώ το ταξίδι του θα ολοκληρωθεί με την παρουσία του στην Κύπρο για την τιμητική μνημόσυνη εκδήλωση του Γλαύκου Κληρίδη.

Η παρουσία του κ. Μητσοτάκη στην ιστορική Μονή έρχεται λίγες μέρες μετά την προαναγγελία για μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου που θα ρυθμίζει οριστικά το ζήτημα της Μονής. Όπως είχε δηλώσει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την επίσκεψή του στις 19 Οκτωβρίου: «είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι η συνεργασία αυτή με την αιγυπτιακή κυβέρνηση προχωρεί ικανοποιητικά και ήδη βρισκόμαστε σε μία προκαταρκτική κοινή κατανόηση. Ο τελικός λόγος βεβαίως ανήκει στην Σιναϊτική Αδελφότητα στο πλευρό της οποίας η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεχίσει να στέκεται με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε μία συμφωνία η οποία θα διευθετεί κατά τα καλύτερα συμφέροντα της Μονής μία μακροχρόνια, μακραίωνη, εκκρεμότητα προς όφελος της οικουμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς.»

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στην Αίγυπτο μεταβαίνει σήμερα, όπου θα παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά κ. Συμεών.

Το Σάββατο θα παραβρεθεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum).

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κύπρο για να παραστεί στο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη, που θα πραγματοποιηθεί στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία.