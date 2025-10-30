Ζαχαριάδης σε κοινή εμφάνιση με Κόκκαλη-Αχτσιόγλου: Η πολυδιάσπαση ευνοεί τη ΝΔ

Ευρύτερη πολιτική σημασία θέλησε να δώσει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, στην κοινή εμφάνιση με τον Πέτρο Κόκκαλη και την Έφη Αχτσιόγλου, σε εκδήλωση της Νομαρχιακής Α΄Αθήνας του κόμματος με θέμα: «Η στέγη είναι δικαίωμα: Οι προτάσεις του προοδευτικού χώρου για την στεγαστική κρίση».

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο Κώστας Ζαχαριάδης ευχαρίστησε τον τον Πέτρο Κόκκαλη και την Έφη Αχτσιόγλου, σημειώνοντας: «Πολλοί θεωρούν ότι αυτή η φωτογραφία σήμερα είναι από το παρελθόν, διαφωνώ μαζί τους. Είναι εικόνα από το μέλλον στις νέες μεγάλες προκλήσεις και ευθύνες που έχει να αντιμετωπίσει ο ευρύτερος χώρος μας. Μια διαπίστωση δύο χρόνια μετά: Οι μοναχικές πορείες δεν οδηγούν πουθενά, η πολυδιάσπαση ευνοεί τη ΝΔ, η περιχαράκωση και ο σεχταρισμός είναι καταστροφή για την ευρύτερη παράταξη. Είναι η ώρα να τολμήσουμε, είναι η ώρα να υπερβούμε διαχωριστικές γραμμές, είναι η ώρα να ενώσουμε δυνάμεις. Η Προοδευτική Συνεργασία είναι ο δρόμος που μπορεί να στείλει τους εκλεκτούς της ΝΔ στην αντιπολίτευση».

Μιλώντας για το στεγαστικό πρόβλημα, υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ έχει δημιουργήσει και τροφοδοτήσει την τελευταία εξαετία μια άνευ προηγουμένου στεγαστική κρίση:

Οι τιμές στα ενοίκια αυξήθηκαν την τελευταία εξαετία στην πόλη από 50% ως 100%.

Ο κ. Μητσοτάκης με όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δημιούργησε πολλαπλασίασε την ακρίβεια. Και είναι σαφές ότι έχει διαλέξει μονομερώς πλευρά με αυτούς που έχουν πανίσχυρα συμφέροντα στο χώρο του real estate.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αντιμετωπίζει την στέγη ως κοινωνικά αγαθό αλλά ως εμπόρευμα. Γι’ αυτό όλες του οι παρεμβάσεις οδήγησαν σε απορρύθμιση ή αποτυχία.

Η διασφάλιση του δικαιώματος στην κατοικία είναι κεντρικό στοιχείο για μια δίκαιη πόλη που σέβεται τις ανάγκες, την ευημερία και τις προοπτικές των κατοίκων της. Η Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο της στεγαστικής κρίσης που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η χώρα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Η ραγδαία άνοδος των τιμών κατοικίας (ενοικίου και αγοράς), σε πλήρη αναντιστοιχία με τους μισθούς και τα εισοδήματα, αθροίζεται στην κρίση κόστους διαβίωσης, πλήττοντας ιδιαίτερα νέους/ες, φοιτητές/τριες, μετανάστες/τριες, ανέργους/ες, χαμηλά αλλά και μεσαία εισοδήματα.

Η Ελλάδα παραμένει μία από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς κοινωνικές κατοικίες, ενώ καταγράφει για 7-8 συνεχόμενα χρόνια το υψηλότερο κόστος στέγασης μεταξύ των κρατών-μελών, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος κοινωνικών κατοικιών φτάνει το 9%-9,3% του συνολικού στεγαστικού αποθέματος, με χώρες όπως η Ολλανδία να φτάνουν το 30% και η Αυστρία το 24%.

Πώς θα διασφαλιστεί το δικαίωμα στην κατοικία

Νόμος-Πλαίσιο για τη Στέγαση με προτεραιότητα στην Κοινωνική Στέγη.

Υφυπουργείο Στεγαστικής Πολιτικής.

Οργανισμός Κοινωνικής Στέγης (ΟΚΣ).

Ψηφιακά Παρατηρητήρια Στέγης των Δήμων για τη δημιουργία Τράπεζας Στέγης.

Επαναφορά πιστωτικού σκοπού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επαναφορά της δικαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας με υποχρεωτική ρύθμιση για τους πιστωτές.

Ρύθμιση δόσεων με βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Γενναία διαγραφή χρεών όπου απαιτείται (ρύθμιση του ελβετικού φράγκου).

Αγορά κόκκινων δανείων των νοικοκυριών και των μικρών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΑΑΕ).

Δράσεις υλοποίησης