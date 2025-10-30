Κ. Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση κυνηγά ανελέητα τη μεσαία τάξη που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα»

«Η κυβέρνηση επιλέγει, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, να πορεύεται με μια στρατηγική διαρκούς πόλωσης και αλλαγής ατζέντας, για να αποφύγει τη συζήτηση γύρω από τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας», υποστήριξε ο εκπροσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Αναφερόμενος στην τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έκανε λόγο για «επικοινωνιακά πυροτεχνήματα», τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση, μετά από μια απεργία πείνας και μια πολιτική ήττα, θυμήθηκε ξαφνικά ότι υπάρχει πρόβλημα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη».

«Πρόβλημα», σχολίασε, «που δεν υπήρχε όταν ο κ. Γεωργιάδης διαδήλωνε εκεί ειρηνικά ή όταν άλλοι συμμετείχαν σε συγκεντρώσεις για το Μακεδονικό», μιλώντας στο MegaNews.

«Αχρείαστη και αντισυνταγματική»

Σημείωσε ότι η τροπολογία που κατατέθηκε ήταν αχρείαστη και αντισυνταγματική. «Αχρείαστη», είπε, «διότι το ζήτημα της προστασίας του μνημείου καλύπτεται ήδη από τον Ποινικό Κώδικα. Συγκεκριμένα, το άρθρο 191Α αναφέρει ρητά ότι “όποιος προσβάλλει, φθείρει ή ρυπαίνει” τιμωρείται με ποινή φυλάκισης. Άρα, δεν υπήρχε κανένα κενό. Η Αστυνομία έχει ήδη την αρμοδιότητα να κρίνει τι συνιστά προσβολή ή ρύπανση». Αντισυνταγματική», συνέχισε, διότι ότι «όταν η κυβέρνηση κατάλαβε πως δεν υπάρχει νομοθετικό κενό στην προστασία, μετέτρεψε το περιεχόμενο σε απαγόρευση συνάθροισης – κάτι που παραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα». «Η επανάληψη διατάξεων του Ποινικού Κώδικα σε μια άσχετη τροπολογία δεν προσθέτει τίποτα καινούργιο. Αντίθετα, γελοιοποιεί τη νομοθετική διαδικασία. Ο νομικός κόσμος τη διαβάζει και γελάει», ανέφερε.

«Εξανδραποδισμός των απλών πολιτών»

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «την ώρα που οι κατασχέσεις από εφορία και ταμεία φτάνουν τις 1.600.000 και άλλα 2.200.000 ΑΦΜ βρίσκονται σε εκκρεμότητα, η κυβέρνηση κυνηγά ανελέητα τη μεσαία τάξη και τον μέσο πολίτη που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα». Μίλησε δε για «εξανδραποδισμό των απλών πολιτών, που τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αποκαλούν “νοικοκυραίους”».

Πρώτη στην γραφειοκρατία η Ελλάδα το 2024

Αναφερόμενος στη λειτουργία του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, είπε ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία του ομίλου ΤΜΕ, η Ελλάδα από δεύτερη από το τέλος στη γραφειοκρατία το 2023, έγινε πρώτη το 2024». Σχολίασε ότι «η ίδια κυβέρνηση που διαφημίζεται ως μεταρρυθμιστική, κατάφερε να μας κάνει πρωταθλητές στη γραφειοκρατία» και πρόοσέθεσε πως «όταν όλες οι άλλες χώρες τρέχουν πιο γρήγορα κι εμείς μένουμε πίσω, κάτι δυσλειτουργεί βαθιά».

Για την οικονομία, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «η εικόνα ευημερίας που παρουσιάζει η κυβέρνηση είναι ψευδής». «Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται, αλλά το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται σε απόλυτους αριθμούς, οι πλειστηριασμοί πληθαίνουν και η αναδιανομή ακίνητης περιουσίας είναι άνευ προηγουμένου», τόνισε. «Η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να περάσει στην κατηγορία Α των διεθνών οίκων αξιολόγησης, καθώς παραμένουν ανοιχτά τρία μεγάλα προβλήματα: το δημογραφικό, το υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών και η απουσία ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων», σημείωσε. Προσέθεσε ότι «είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη και η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή είμαστε καλύτερα από το 2017, όταν η χώρα ήταν ακόμη στα μνημόνια. Αλίμονο αν δεν ήμασταν καλύτερα από τότε».

Για την «Ομάδα Αλήθειας»

Σχετικά με την «Ομάδα Αλήθειας» ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «εδώ και τρεις ημέρες περιμένουμε απάντηση από την κυβέρνηση για το αν υιοθετεί ή συμφωνεί με τα όσα είπε ο κ. Δρυμιώτης». Σημείωσε πως «ο ίδιος είναι ιδιώτης -διαφωνώ και θεωρώ τα λεγόμενά του καταδικαστέα και βαθιά ανιστόρητα- αλλά είναι ιδιώτης» και πως «το πρόβλημα ξεκινά όταν η ”Ομάδα Αλήθειας” της Νέας Δημοκρατίας ανεβάζει τη δήλωσή του γράφοντας ”τα είπε όλα”. Τότε η Νέα Δημοκρατία οφείλει να απαντήσει: συμφωνεί με τη θέση ότι ”οι αριστεροί δεν είναι Έλληνες”;». «Η Ομάδα Αλήθειας είναι σιτιζόμενη στο πρυτανείο του Μεγάρου Μαξίμου. Εκεί εκκολάπτεται το αυγό του φιδιού», προσέθεσε.