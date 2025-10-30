Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα στοιχεία και καταγγελίες – Ευθύνες για τις καθυστερήσεις και τη διαχείριση των δεδομένων των αγροτών

«Πριν την κατάθεση του σημερινού μάρτυρα η Εξεταστική Επιτροπή έκανε δεκτό το χθεσινό αίτημα του ΠΑΣΟΚ να μην εξεταστεί ο αρχικά κληθείς μάρτυρας από την εταιρία «SOL Crowe» των ορκωτών ελεγκτών και να κλητευθεί η ορκωτή λογίστρια κ. Δέσποινα Μαρκοπούλου που υπέγραφε τις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνουν δε οι ίδιες πηγές ότι «οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίστηκαν με την κατάθεση του Σπυρίδωνος Καραμπλιάνη, νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας Cognitera» και προσθέτουν ότι «ο μάρτυρας κατέθεσε ότι το 2022-2023 υπήρχαν αντιδράσεις για την μεταφορά των συστημάτων στο gov.gr και την απεξάρτηση από τον τεχνικό σύμβουλο από στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκεκριμένα από τους διευθυντές άμεσων ενισχύσεων, τεχνικών ελέγχων και πληροφορικής».

Ακόμη, πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρουν ότι «ο κ. Καραμπλιάνης, απαντώντας σε ερωτήσεις των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, αποκάλυψε ότι κατά τη διοίκηση Μπαμπασίδη στον ΟΠΕΚΕΠΕ η εταιρεία Cognitera παρεμποδίστηκε στην εκτέλεση του έργου της, γεγονός που οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις στην υποβολή των αιτήσεων των παραγωγών. Η εταιρία έχει ήδη καταθέσει μήνυση κατά του Μπαμπασίδη και έχει παραδώσει τα σχετικά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών

«Ο ίδιος κατέθεσε ότι η καθυστέρηση στις πληρωμές των αγροτών δεν οφείλεται στις εταιρίες Cognitera ή Neuropublic, αλλά στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο Υπουργείο, τα οποία φέρουν την ευθύνη για τη συνολική πρόοδο του έργου», συμπληρώνουν.

«Σε ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων των παραγωγών, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι η εταιρία έχει υπογράψει σύμφωνο εμπιστευτικότητας και επεξεργάζεται μόνο ανώνυμα δεδομένα. Ωστόσο, δεν έδωσε σαφή απάντηση για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών στοιχείων, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών», υπογραμμίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

«Από την κατάθεση προκύπτει ότι οι σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ – Cognitera – Neuropublic παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ να φέρει πρωταρχική ευθύνη για την έλλειψη ελέγχου και διαφάνειας», καταλήγουν οι ίδιες πηγές.