ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην κλήτευση του διευθύνοντος συμβούλου της «Cognitera ΑΕ» προσανατολίζεται η Εξεταστική

Στην κλήτευση του διευθύνοντος συμβούλου της «Cognitera ΑΕ», Γιάννη Κουφουδάκη, προσανατολίζεται η εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά τα θέματα πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων.

Η επιτροπή έκρινε ότι μπορεί μεν να εξετάσει τον κ. Σπ. Καραμπλιάνη, που ορίστηκε από το ΔΣ της εταιρείας ως εκπρόσωπός της, θεώρησε, ωστόσο ότι εκ μέρους της «Cognitera ΑΕ» πρέπει να καταθέσει και ο διευθύνων σύμβουλός της εταιρείας.

Η «Cognitera ΑΕ», από κοινού με τη «Neuropublic ΑΕ» αναδείχθηκαν ανάδοχοι του διαγωνισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ για το έργο «Ανάπτυξη και προσαρμογή απαιτούμενων πληροφορικών συστημάτων και διασυνδέσεων που θα υποστηρίξουν την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027».

Η κλήτευση του κ. Κουφουδάκη θα τεθεί προς συζήτηση την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, όταν η εξεταστική επιτροπή θα επικαιροποιήσει τον τρέχοντα κατάλογο των μαρτύρων.

Παράλληλα, η εξεταστική επιτροπή αποφάσισε να μην εξετάσει τον εκπρόσωπο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, Ιω. Καραποστολάκη, και να ζητήσει την εξέταση μέλους της «ΣΟΛ ΑΕ» που έχει υπογράψει ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ.