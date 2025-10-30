Αντιπαράθεση Βασίλη Κικίλια – Ντόρας Μπακογιάννη μετά την ΕΔΕ για τον Λιμενάρχη Χανίων

Την παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια προκάλεσαν οι δημόσιες τοποθετήσεις της Ντόρας Μπακογιάννη σχετικά με την ΕΔΕ που διατάχθηκε για τον Λιμενάρχη Χανίων, μετά τη μήνυση 72χρονου ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχθηκε γρονθοκοπήματα από 36χρονο μέσα σε γκαράζ πλοίου.

Ο κ. Κικίλιας, (μιλώντας στον Real FM), απάντησε με αιχμηρό τρόπο στις επικρίσεις περί «αλαζονείας» και βεβιασμένης απόφασης, υπογραμμίζοντας ότι η διερεύνηση του περιστατικού είναι μονόδρομος και θεσμική υποχρέωση του κράτους.

«Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει γρονθοκοπηθεί… Δεν μπορεί να ζητά κανείς να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτε “για λόγους ανθρωπιάς”. Η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη. Διατάχθηκε ΕΔΕ που είναι θεσμική διαδικασία, όχι τιμωρία», τόνισε, προσθέτοντας: «Αλαζονεία θα ήταν το αντίθετο, να μη διερευνηθεί το συμβάν επειδή αφορά κρατικούς υπαλλήλους… Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών».

Ο υπουργός διευκρίνισε επίσης ότι σε τέτοιες διαδικασίες είναι πάγια πρακτική ο διερευνώμενος να τίθεται προσωρινά εκτός θέσης ευθύνης «ώστε να μην παρακωλύεται η έρευνα».

Νωρίτερα, η βουλευτής Χανίων της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη είχε ασκήσει έντονη κριτική, μιλώντας για «παρορμητική απόφαση» που «αδικεί έναν έντιμο και άξιο αξιωματικό» λίγους μήνες πριν τη συνταξιοδότησή του. Εξέφρασε την οργή –όπως είπε– της τοπικής κοινωνίας και των βουλευτών του νομού, ακόμη και του Παύλου Πολάκη, υποστηρίζοντας πως «η εξουσία ασκείται με ανθρωπιά και όχι αλαζονεία», και έκανε λόγο για «αποκατάσταση δικαιοσύνης».