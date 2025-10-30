Μητσοτάκης: Tο 51% της ΕΥΔΑΠ ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν θα αλλάξει

Το 51% της ΕΥΔΑΠ ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

«Αναλογιζόμαστε το μεγάλο το βάρος της ευθύνης, όταν ηγέτες προηγούμενων περιόδων έλαβαν σημαντικές αποφάσεις, ώστε το νερό να παραμείνει επαρκές, ποιοτικό και φθηνό. Είναι μεγάλη η σημασία των αποφάσεων που παρουσιάστηκαν σήμερα για τα επόμενα χρόνια αυτής της εταιρείας, που ανήκει κατά 51% στο Ελληνικό Δημόσιο και αυτό, επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται να αλλάξει. Υπενθυμίζω ότι το 2016 οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ κατέληξαν στο Υπερταμείο και με απόφαση αυτής της κυβέρνησης επέστρεψαν στο Ελληνικό Δημόσιο, όπου και θα παραμείνουν» τόνισε ο πρωθυπουργός

Και προσέθεσε: «Η Αττική αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα ως προς την υδροδότηση της, εάν δεν πάρει δραστικά μέτρα. Η ελπίδα δεν είναι στρατηγική και εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο. Η μεταφορά με βαρύτητα και χωρίς αντλιοστάσια – που την καθιστά και φθηνότερη – μεταφορά νερού από τη λίμνη των Κρεμαστών προς τον ταμιευτήρα του Ευήνου, ώστε να διασφαλίσουμε πως η Αττική δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ύδρευσης για τα επόμενα 30 χρόνια είναι το επόμενο πολύ μεγάλό έργο.»

Ο πρωθυπουργός είπε ακόμα ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, η διεύρυνση της ΕΥΔΑΠ πέραν της Αττικής καθώς εισέρχεται στη διαχείριση και του αρδευτικού νερού, που αποτελεί μία άλλης τάξεως πρόκληση. «Καταλήγοντας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «η δέσμευση της κυβέρνησής μας αφορά στην προστασία του νερού ως του υπέρτατου δημοσίου αγαθού, αφορά επίσης στην κατηγορηματική δέσμευση ότι η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει δημόσια εταιρεία, καθώς και ότι οι επενδύσεις της θα διερευνήσουν όλες τις πηγές χρηματοδότησης για να εξακολουθήσουμε να έχουμε το ποιοτικότερο και το φθηνότερο νερό».