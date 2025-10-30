Σωκράτης Φάμελλος: Οι δρόμοι μας με τον Αλέξη Τσίπρα μπορούν και οφείλουν να συγκλίνουν

«Οι δρόμοι μας με τον Αλέξη Τσίπρα μπορούν και οφείλουν να συγκλίνουν», ανέφερε σε συνέντευξη του στον Αντ1 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και ξεκαθάρισε ότι διαφωνεί κάθετα με την εκτίμηση ότι «η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν διασπαστική».

Είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ: «Έχουμε μία κρίσιμη εξέλιξη με την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν θέμα συνείδησης όπως μου είπε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Από εκεί και μετά υπάρχει μία πραγματικότητα και υπάρχει ένα ερώτημα: τι κοινό έχουμε; Έχουμε την κοινή μας πορεία, την ιστορία μας, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και ένα κοινό στόχο την ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής και σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης. Υπάρχουν διαφορετικές οπτικές με παράλληλους δρόμους αλλά με κοινό στόχο. Οι δρόμοι αυτοί οφείλουν να συγκλίνουν. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να συγκλίνουν. Και όχι μόνο με τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ μιλώ για σύγκλιση των δρόμων όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Ζητήσαμε να συγκλίνουν οι δρόμοι με υπερβάσεις και με ένα προοδευτικό πρόγραμμα και με κοινό ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Είμαι κάθετα αντίθετος με το ότι “η κίνηση Τσίπρα συνιστά διάσπαση”. Δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Έχουμε προτείνει να υπάρξει κοινή πρόταση και κοινό ψηφοδέλτιο. Η πρόταση είναι προς όλους και προς το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, μπορεί να μην είναι και προς τον Αλέξη Τσίπρα;».

Στρέφοντας τα βέλη του κατά της κυβέρνησης υποστήριξε: «Πιστεύω ότι υπάρχει ένα σχέδιο απαξίωσης της πολιτικής από το σύστημα εξουσίας. Το σύστημα εξουσίας περνά την άποψη στους πολίτες ότι ότι όλοι είναι ίδιοι και τσακώνονται για τις καρέκλες. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε από μία μεγάλη κρίση αξιοπιστίας και η δέσμευση μου ήταν από την αρχή της θητείας μου ότι θα ξαναγίνουμε αξιόπιστο κόμμα. Δεν έχω μαξιμαλιστικούς στόχους. Δεν λέω ότι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και γι αυτό ζητάω συνεργασίες. Υπάρχουν σκάνδαλα και αναξιοπιστία, η κυβέρνηση τροφοδοτεί την τοξικότητα. Ακόμη και με την συζήτηση περί πατριωτισμού που είναι γελοία και επικίνδυνη. Είναι εγχείρημα διχασμού και τοξικότητας η συζήτηση αυτή που τροφοδοτεί η κυβέρνηση για να κρύψει ότι με την ακρίβεια ο κόσμος φτωχαίνει ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν κέρδη δισεκατομμυρίων».

Στο ερώτημα για το εάν οι σκληροί χαρακτηρισμοί κατά της κυβέρνησης -πχ ότι «είστε δολοφόνοι» – τροφοδοτεί την τοξικότητα ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε: «Μπορώ να απαντήσω για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω μιλήσει για τα σκάνδαλα και έχω πει ότι η κυβέρνηση αυτή είναι επικίνδυνη και διεφθαρμένη. Για ποιο λόγο δεν δέχθηκε προανακριτική για τους Αυγενάκη και Βορίδη;».

Στο ερώτημα για το εάν είναι «τοξικό να επιμένει η αντιπολίτευση στην κλήση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Εξεταστική» απάντησε: « Στις πολλές επισυνδέσεις που υπήρχαν στον φάκελο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται ότι οι ομιλούντες ήθελαν να μιλήσουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θα έπρεπε να τον καλέσουμε και να τον ρωτήσουμε; Όταν καλείται κάποιος για μάρτυρας δεν σημαίνει ότι είναι κατηγορούμενος. Υπάρχουν στοιχεία για την περαιτέρω διερεύνηση για τους Αυγενάκη και Βορίδη που την απέτρεψε με κοινοβουλευτικό πραξικόπημα ο κ. Μητσοτάκης».

Έκανε αναφορά στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για την επέκταση και διάχυση της ευλογιάς των προβάτων όπως και για τις μεγάλες καθυστερήσεις ακόμη και στην καταβολή των αποζημιώσεων από τις φυσικές καταστροφές. Συμπυκνώνοντας ανέφερε: «Η κυβέρνηση δεν έχει προτεραιότητα να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο. Οι αγρότες όπως και οι συνταξιούχοι εξαπατήθηκαν από τον κ. Μητσοτάκη – που τους έταξε ότι θα δίνει την 13η σύνταξη και το αθέτησε. Με αυτή την κυβέρνηση κινδυνεύουμε να χάσουμε χρήματα για τους αγρότες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα ερήμωσης της περιφέρειας».