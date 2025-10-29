Κ. Μητσοτάκης στα εγκαίνια του ΥΕΘΑ: Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η υπεράσπιση της πατρίδας μας

«Η νέα πρόσοψη συνομιλεί απευθείας με την κιβωτό της εθνικής μνήμης. Αυτό το πραγματικά εντυπωσιακό γλυπτό του Κώστα Βαρώτσου που αφιερώνεται στους 121.692 γνωστούς στρατιώτες μας που έπεσαν για την ελευθερία την ειρήνη και την εθνική αξιοπρέπεια», ανέφερε ο πρωθπουργός μιλώντας στην τελετή για τα αποκαλυπτήρια της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου.

Η ίδια η διαμόρφωση της εντυπωσιακής αυτής πρόσοψης φιλτράρει το φως του παρόντος, διατηρώντας τη διαύγεια του παρελθόντος, αντανακλά όμως παράλληλα το δυναμισμό του μέλλοντος».

«Υπενθυμίζει έτσι σε όλους ότι η υπεράσπιση της πατρίδας δεν αφορά μόνο στην ισχύ των όπλων της, αλλά και την ισχύ της κληρονομιάς και της ταυτότητά μας.

Πρόσθεσε δε τα εξής: «Η υπεράσπιση της πατρίδας μας είναι απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία τους. Την επόμενη 12ετία οι δεσμευμένοι πόροι ξεπερνούν τα 28 δισ. Ευρώ.

Έχουμε ήδη αποκτήσει αναβαθμισμένα μαχητικά Rafale, F16 Viper, σύντομα αεροσκάφη F-35. Μία αεροπορία που έχει πλέον στρατηγική αποτρεπτική υπεροχή. Το Πολεμικό Ναυτικό εκσυγχρονίζεται με τος φρεγάτες Belharra. Όλα αυτά ενώ προωθούμε πολλά μη επανδρωμένα μέσα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ενδυναμώνονται και εκσυγχρονίζονται όσο ποτέ.