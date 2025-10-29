Ν. Δένδιας: Η νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας εκφράζει τη νέα εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων

«Σας καλωσορίζω απόψε στα εγκαίνια του αναγεννημένου υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο των εορτασμών για την 28η Οκτωβρίου 1940, μια μέρα υψηλού συμβολισμού, μια μέρα ξεχωριστή για τις Ένοπλες Δυνάμεις», είπε κατά την έναρξη της ομιλίας του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας, στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κτιρίου του υπουργείου.

«Τα κτίρια, ιδίως αυτά που στεγάζουν θεσμούς, είναι μάρτυρες κοινωνικών αντιλήψεων, κουλτούρας, πολιτισμού. Κάθε κτίριο συμβολίζει μια αρχιτεκτονική τάση και μια εποχή. Και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας από την αρχή, από τη δεκαετία του ’50, δεν διεκδικούσε δάφνες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Είναι ένα από τα πολλά κτίρια που παραδόξως στάθηκαν αμετάβλητα στον χρόνο, εγκλωβισμένα σε μια ιδιότυπη ελληνικότητα του χθες που συμβιβάζονταν με μια κανονικότητα ξεπερασμένη», σημείωσε ο κ. Δένδιας.

«Η εξέλιξη ενός κτιρίου-θεσμού συνιστά αλλαγή και πρόοδο. Και η νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας εκφράζει τη νέα εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων. Η τέχνη στην ”Κιβωτό Εθνικής Μνήμης” συνδιαλέγεται από σήμερα με την αρχιτεκτονική του κτιρίου. Σηματοδοτεί την αντίληψη που διέπει τη μεγάλη μεταρρύθμιση με τίτλο ”Ατζέντα 2030” που υλοποιούμε στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Αλλαγή δομών, αλλαγή μέσων, αλλαγή κουλτούρας, αλλαγή αντίληψης, το πέρασμα στον 21ο αιώνα, η μετάβαση στη νέα εποχή. Όχι ως δυνητική πολιτική επιλογή αλλά ως αναγκαία συνθήκη για τη διασφάλιση της κυριαρχίας, της ευημερίας, της ελευθερίας της Ελλάδας», επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Δεν είναι «απλώς αισθητική παρέμβαση»

«Η νέα εικόνα του υπουργείου δεν συνιστά απλώς αισθητική παρέμβαση. Συνιστά τον συμβολισμό της προσαρμογής στις νέες συνθήκες και στις νέες απαιτήσεις. Συνιστά εξέλιξη και αναβάθμιση. Συνιστά αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή φιλοσοφίας του θεσμού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Γιατί μπορούμε να αλλάξουμε, μπορούμε να εξελιχθούμε. Μπορούμε να σκεφτούμε έξω από το στενό πλαίσιο ενός άσχημου τσιμεντένιου κουτιού όπως αυτό που για δεκαετίες ήταν το υπουργείο Εθνικής Άμυνας», τόνισε ο κ. Δένδιας.

«Όλα αυτά φαινόντουσαν αδιανόητα όταν τα πρωτοανακοίνωσα. Όπως αδιανόητο φαινόταν πριν από δύο χρόνια ότι η χώρα θα κατασκεύαζε τα δικά της drones και anti-drones συστήματα. Ότι θα υλοποιούσε προγράμματα καινοτόμων προϊόντων για τις Ένοπλες Δυνάμεις της όπως αυτά που γέμισαν με περηφάνεια τον ελληνικό λαό χθες στην παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Και αυτά είναι μόνον μια αρχή», υπογράμμισε.

«Μαζί με την αλλαγή πρέπει να διατηρήσουμε και την εθνική μας ενότητα»

«Οφείλουμε να ξεπεράσουμε την κουλτούρα του στατικού, του αποσπασματικού, του ξεπερασμένου. Είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνώσουμε την Ελλάδα. Και βέβαια τα κτίριά της, ιδίως αυτά που εκφράζουν τους θεσμούς του κράτους. Να επέμβουμε όπου απαιτείται. Και είμαστε υποχρεωμένοι να κωδικοποιήσουμε τους τρόπους αυτής της επέμβασης ώστε να καταστούν αντιληπτοί ως συμβολισμοί από την Ελληνίδα και τον Έλληνα πολίτη», συμπλήρωσε.

«Οι αλλαγές πρέπει να εκφράζουν την ατζέντα του φιλόδοξου εκσυγχρονισμού που απαιτούν οι καιροί. Και πρέπει οι συμβολισμοί να συμπαρασύρουν και τους συμπολίτες μας που αδυνατούν μέχρι σήμερα να κατανοήσουν την ταχύτητα των εξελίξεων που ζούμε. Γιατί μαζί με την αλλαγή πρέπει να διατηρήσουμε και την εθνική μας ενότητα. Να κατανοήσουν όλοι οι Έλληνες ότι ο κόσμος γύρω μας έχει οριστικά αλλάξει», επισήμανε ο κ. Δένδιας.

Για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

«Με δεδομένο το νέο ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στον χώρο του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση είναι ο ιδανικός χρόνος για να ανακοινώσω ότι πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείου ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς. Αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον άγνωστο νεκρό των πολέμων της Ελλάδας», ανάφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.