Ευ. Μυτιληναίος στην τελετή του Πενταγώνου: Εδώ βρίσκεται η ιστορική ψυχή των ενόπλων δυνάμεων

«Εδώ βρίσκεται η ιστορική ψυχή των ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά την τελευτή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen Energy & Metals PLC, της εταιρίας που χρηματοδότησε το έργο, σημείωσε ακόμη ότι η άμυνα της χώρας μας πρέπει να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις.

«Η νέα βιοκλιματική όψη είναι στραμμένη προς τα 121.000 ονόματα των πεσόντων του Έθνους. Από εδώ εξακτινώνεται σε όλη την επικράτεια σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Είμαι υπερήφανος γιατί αυτό το επιτελικό κέντρο δημιουργήθηκε από ελληνικά χέρια», πρόσθεσε ο κ. Μυτιληναίος.