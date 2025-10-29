Πεντάγωνο: Τα δύο τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου που «ακούστηκαν» στα αποκαλυπτήρια της νέας πρόσοψης

Ο Διονύσης Σαβόπουλος δεν «έλειψε» από την εκδήλωση στο Πεντάγωνο για τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης.

Από το σπουδαίο έργο του πρόσφατα εκλιπόντος δημιουργού ακούστηκαν στίχοι από δύο τραγούδια του.

Το πρώτο προέρχεται από το Κούρεμα, τον πολύκροτο δίσκο του 1989 και είχε τίτλο: «Ο γιος πάει στον στρατό».

Ηταν η «απολογία» του Σαββόπουλου…

Ο στίχος που ακούστηκε ήταν ο εξής: «Ο γιος μου πάει στον στρατό ενώ εγώ δεν πήγα μόν’ πήγα κι απαλλάχτηκα κι εν τέλει μετανιώνω.Καλύτερα στο στράτευμα παρά στους λουφαδόρους,νισάφι και η τρέλα τους και τα τρελόχαρτά τους.»

Το δεύτερο προέρχεται από τον δίσκο «Μη πετάξεις Τιποτα» (1994) και το τραγούδι «Ο Μικρός μονομάχος».

Οι στίχοι που ακούστηκαν ήταν οι εξής:

«Των ηρώων η γενιά θα ονομαστεί

Έρχονται απ’ το μέσα ταξίδι

Του ονειρόθεου και η χώρα στροφιστή

Ξεσφραγίζουν, κυλάει ο βράχος

Στου αιώνα της την πρώτη ανθοφορία

Σ’ ένα δάσος με λαμπάδες

Που δεν θα ‘βρεις μονάχος

Με της νιότης τον θυμό να αφανηθεί

Θα με δει, τον λαιμό του γυρνάει να με δει

Σαν παιδί που απ’ το κοινό έχει πείρα

Ο δικός μου μικρός μονομάχος»