Η Γκίλφοϊλ για 28η Οκτωβρίου: Τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα

Με μια ανάρτηση γεμάτη από τις παρελάσεις της χθεσινής ημέρας σε όλη την Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε το δικό της μήνυμα για την 28η Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα η νέα πρέσβης αναφέρει:

«Η Ημέρα του ΟΧΙ αποτελεί μια διαχρονική υπενθύμιση ότι η ελευθερία κερδίζεται με θάρρος, όχι εύκολα».

Όταν η Ελλάδα είπε “ΟΧΙ” στην τυραννία, είπε “ΝΑΙ” στην πίστη, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.

Σήμερα, τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα και τον αδιάσπαστο δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας».