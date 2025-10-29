Αδ. Γεωργιάδης: Δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία η άποψη που εξέφρασε ο κ. Δρυμιώτης

«Δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία η άποψη του κ. Δρυμιώτη ότι οι Αριστεροί δεν είναι Έλληνες», ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κληθείς να πάρει θέση, πριν λίγο στη Βουλή, από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Γιαννούλη.

Ο Υπουργός Υγείας ωστόσο ανέφερε στον κ. Γιαννούλη, ότι πάει πολύ να κουνάει το δάχτυλο για ζήτημα πολιτικού πολιτισμού, όταν εκπροσωπεί ένα κόμμα που το 2015 εξελέγη με το διχαστικό σύνθημα “ή εμείς ή αυτοί”.

«Με καλέσατε με δηκτικό ύφος να απαντήσω αν εγώ εγκρίνω τις δηλώσεις του κ. Δρυμιώτη, οι οποίες, είπατε, είναι διχαστικές. Τα είπατε αυτά κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση για καλλιέργεια εμφυλιοπολεμικού κλίματος», είπε ο Υπουργός Υγείας, σε παρέμβασή του στη συζήτηση που εξελίσσεται στη Βουλή, επί του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας.

«Δεν εκφράζει τη ΝΔ»

«Ο κ. Δρυμιώτης δεν είναι κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας Έλληνας πολίτης, έχει όποια άποψη θέλει. Έτσι δουλεύει η Δημοκρατία. Αν με ρωτάτε αν εκφράζει τη ΝΔ η άποψη ότι οι Αριστεροί δεν είναι Έλληνες, όχι, δεν την εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία αυτή η άποψη», είπε ο κ. Γεωργιάδης και, απευθυνόμενος στον κ. Γιαννούλη, σημείωσε: «Όταν είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ενός κόμματος που η καμπάνια του ήταν “ή αυτοί ή εμείς” -έτσι κερδίσατε τις εκλογές το 2015, ήταν στην αφίσα σας αυτό το σύνθημα- και έρχεστε εδώ, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ενός κόμματος που πήρε τις εκλογές με ό,τι πιο διχαστικό, το να κουνάς το δάχτυλο, για ζήτημα πολιτικού πολιτισμού, στη μεγάλη αστική παράταξη, που στέριωσε την κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ελλάδα και την έβαλε στην Ευρώπη, πάει πολύ».

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε αθλιότητες όσα είπε ο κ. Δρυμιώτης και τον ίδιο τον κ. Δρυμιώτη «γραφική προσωπικότητα» που διατύπωσε την «απαράδεκτη» θέση ότι ένα κομμάτι των Ελλήνων πολιτών είναι μειωμένης εθνικής ή πατριωτικής συνείδησης. Κάλεσε δε τον παριστάμενο υπουργό Υγείας να απαντήσει αν υιοθετεί αυτή την άποψη.

Πηγή: ΑΜΠΕ