ΣΥΡΙΖΑ: Το μόνο πεδίο στο οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη «αριστεύει», είναι στο μπάζωμα

«Το θράσος, η αμετροέπεια, αλλά και η ανικανότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν έχουν όριο. Δυόμισι χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, τα “τρένα-σαπάκια” των Ιταλών όχι μόνο δεν έχουν αντικατασταθεί, αλλά, όπως παραδέχτηκε ο αρμόδιος αν. υπουργός Μεταφορών, Κ. Κυρανάκης, δεν γνωρίζουν καν το πότε θα παραλάβουν τα καινούρια τρένα από την ιταλική εταιρεία, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, ο ίδιος είχε το θράσος να πει στον δημοσιογράφο Ν. Χατζηνικολάου ότι το ερώτημα αυτό θα πρέπει να το απευθύνει στους Ιταλούς!», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Σύμφωνα με ερώτηση του δημοσιογράφου Χρήστου Αβραμίδη στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, η κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει καν πότε θα αντικατασταθούν τα τρένα της Hellenic Train. Δηλαδή πρώτα απάλλαξαν τη Hellenic Train από επενδύσεις ύψους 600.000.000 ευρώ, μετά πανηγύριζαν που δεσμεύτηκε η Μελόνι για μόλις 360.000.000 ευρώ επενδύσεων και τώρα ομολογούν ότι και αυτά τα 360 εκατ. είναι άγνωστο πότε και αν θα έρθουν. Με άλλα λόγια, τα όσα υποσχέθηκε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, λίγες μέρες μετά την τραγωδία, δεν έχουν πραγματοποιηθεί», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει:

«Τριάντα δύο μήνες μετά, ούτε τα νέα τρένα έχουν παραληφθεί ούτε και τα έργα για την ασφάλεια του δικτύου έχουν ολοκληρωθεί, αφού όπως παραδέχτηκε ο κ. Κυρανάκης, θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2026».

«Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι το μόνο πεδίο στο οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη “αριστεύει”, είναι στο μπάζωμα», καταλήγει.