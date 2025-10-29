Logo Image

ΣΥΡΙΖΑ: Το μόνο πεδίο στο οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη «αριστεύει», είναι στο μπάζωμα

Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Το μόνο πεδίο στο οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη «αριστεύει», είναι στο μπάζωμα

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

«Όπως παραδέχτηκε ο αρμόδιος αν. υπουργός Μεταφορών, Κ. Κυρανάκης, δεν γνωρίζουν καν το πότε θα παραλάβουν τα καινούρια τρένα από την ιταλική εταιρεία»

«Το θράσος, η αμετροέπεια, αλλά και η ανικανότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν έχουν όριο. Δυόμισι χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, τα “τρένα-σαπάκια” των Ιταλών όχι μόνο δεν έχουν αντικατασταθεί, αλλά, όπως παραδέχτηκε ο αρμόδιος αν. υπουργός Μεταφορών, Κ. Κυρανάκης, δεν γνωρίζουν καν το πότε θα παραλάβουν τα καινούρια τρένα από την ιταλική εταιρεία, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, ο ίδιος είχε το θράσος να πει στον δημοσιογράφο Ν. Χατζηνικολάου ότι το ερώτημα αυτό θα πρέπει να το απευθύνει στους Ιταλούς!», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Σύμφωνα με ερώτηση του δημοσιογράφου Χρήστου Αβραμίδη στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, η κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει καν πότε θα αντικατασταθούν τα τρένα της Hellenic Train. Δηλαδή πρώτα απάλλαξαν τη Hellenic Train από επενδύσεις ύψους 600.000.000 ευρώ, μετά πανηγύριζαν που δεσμεύτηκε η Μελόνι για μόλις 360.000.000 ευρώ επενδύσεων και τώρα ομολογούν ότι και αυτά τα 360 εκατ. είναι άγνωστο πότε και αν θα έρθουν. Με άλλα λόγια, τα όσα υποσχέθηκε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, λίγες μέρες μετά την τραγωδία, δεν έχουν πραγματοποιηθεί», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει:

«Τριάντα δύο μήνες μετά, ούτε τα νέα τρένα έχουν παραληφθεί ούτε και τα έργα για την ασφάλεια του δικτύου έχουν ολοκληρωθεί, αφού όπως παραδέχτηκε ο κ. Κυρανάκης, θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2026».

«Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι το μόνο πεδίο στο οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη “αριστεύει”, είναι στο μπάζωμα», καταλήγει.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube