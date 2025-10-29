Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αποκαλυπτικά» τα όσα κατέθεσε η Ρ. Γαργαλάκου

«Αποκαλυπτικά ήταν αυτά που κατέθεσε η εκπρόσωπος της εταιρίας Νeuropublic- τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ- κ. Ρόζα Γαργαλάκου απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη, σχετικά με τον τρόπο που “στήνονταν” οι παράνομες επιδοτήσεις», σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, «παραδέχθηκε ότι την χαρτογράφηση και τους ορθοφωτοχάρτες παρέδιδε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Νeuropublic και ότι μέχρι αυτό το σημείο δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα».

«Η απάτη, γινόταν στη συνέχεια, όταν από τους 650.000 παραγωγούς γίνονταν δηλώσεις π.χ. από τους 610.000 και τα “κενά” των υπολοίπων, αξιοποιούνταν και δηλώνονταν παρανόμως από επιτήδειους, το κύκλωμα του οποίου η δράση περιγράφεται με λεπτομέρεια στο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» σημειώνουν οι πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τις πηγές του ΠΑΣΟΚ, «στο κρίσιμο ερώτημα, ποιοι είχαν μπροστά τους τα στοιχεία με τα κενά, η μάρτυρας παραδέχθηκε ότι τα στοιχεία αυτά τα είχε και η Neuropublic. Περαιτέρω, απαντώντας σε επόμενο ερώτημα κατέθεσε ότι δεν έχει υποβάλει αγωγές ή μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση κατά των κκ Βάρρα και Σαλάτα» καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

