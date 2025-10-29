Σφοδρή αντιπαράθεση Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή

Εντονη αντιπαράθεση με βαρείς χαρακτηρισμούς σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου και της βουλευτού του ΚΚΕ, Λιάνας Κανέλλη.

Αφορμή στάθηκε η υποβληθείσα μήνυση εκ μέρους της κ. Κωνσταντοπούλου που ζητούσε την άρση της ασυλίας της κ. Κανέλλη.

H Λιάνα Κανέλλη ανέφερε: «Στα 25 χρόνια που εκλέγομαι βουλευτής με το ΚΚΕ είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπη με άρση της ασυλίας μου. Η πρώτη φορά, ήταν από τον Κασιδιάρη, οποίος με χτύπησε όταν θέλησα να υπερασπιστώ την Ρένα Δούρου».

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέτεινε: «Με συκοφάντησε σε τηλεοπτική εκπομπή. Με τον πιο δόλιο τρόπο επιχειρώντας να με ταυτίσει με τον Κασιδιάρη και την Χ.Α. Αυτό το πρόσωπο με βίλα στην Εκάλη που κάνει καριέρα ως δήθεν κομμουνίστρια και πατάει στη Βουλή μια φορά στα 1.000 χρόνια, ήταν που δήλωσε φίλη της Ντόρας Μπακογιάννη –η οποία χαριεντιζόταν με τον Παναγιώταρο- και είχε πει ότι ότι αν είχαμε πολλές Ντόρες τα πράγματα θα ήταν αλλιώς.

«Δεν ανέχομαι μια Κανέλλη να σπιλώνει τη δική μου τιμή», κατέληξε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Η χυδαιότητα, όταν εκτοξεύεται από χυδαίο, πέφτει στο κενό. Κανείς δεν μπορεί να συκοφαντήσει την κ. Κωνσταντοπούλου καλύτερα από τον ίδιο της τον εαυτό», απάντησε η κ. Κανέλλη.

«Αφού η κ. Κωνσταντοπούλου θέλει να αρθεί η ασυλία της και μας κατηγορεί και από πάνω, θα ψηφίσουμε υπέρ της άρσης της», παρενέβη ο κ. Γεωργιάδης, ενώ ακολούθως τα πυρά εναντίον της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας έστρεψε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος έκανε λόγο για «αξιοθρήνητη παρουσία» που σνιστά «ορισμό της αντικομουνιστικής εμπάθειας».