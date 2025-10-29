Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητικές πηγές: Οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο, είναι προφανές ότι έχουν χάσει τη μπάλα

«Οι “κυβερνητικές πηγές” οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο», τονίζει σε απάντησή του το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Επαναλαμβάνουν με περισπούδαστο ύφος ασυναρτησίες σε μια απελπισμένη προσπάθεια να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα», υπογραμμίζει η Χαριλάου Τρικούπη.

«Έχουν χάσει τη μπάλα»

Συνεχίζει την κριτική κατά της κυβέρνησης, θέτοντας τα ακόλουθα ερωτήματα:

«Επί τη ευκαιρία είναι σκόπιμο να μας εξηγήσουν μερικά θέματα, για να καταλάβουν οι πολίτες το μέγεθος της πολιτικής υποκρισίας:

Ποιες είναι οι επιπλέον φθορές που δεν καλύπτονταν από τον όρο “φθορά” στο άρθρο 191 του ΠΚ και συμπεριλαμβάνει τώρα η κυβέρνηση;

Ποιο πλαίσιο λειτουργίας της αστυνομίας για την τήρηση της τάξης εισήγαγε η τροπολογία;»

«Είναι προφανές ότι έχουν χάσει τη μπάλα», καταλήγει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.