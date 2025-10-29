Logo Image

Γ. Γεραπετρίτης: Στο Ιράκ την Πέμπτη ο ΥΠΕΞ

Πολιτική

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Το πρόγραμμα των συναντήσεων

Επίσκεψη στην πρωτεύουσα του Ιράκ, Βαγδάτη, πρόκειται να πραγματοποιήσει αύριο, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί στις 11.00 π.μ. με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ, Φουάντ Χουσεΐν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Μετά το πέρας της συνάντησης θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο υπουργών προς τον Τύπο.

Ακόμη, ο υπουργός Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Βαγδάτη, θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο του Ιράκ, Αμπντούλ Λατίφ Τζαμάλ Ρασίντ, ενώ θα ακολουθήσει συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μαχμούντ Νταούντ Σαλμάν αλ- Μασχαντανί.

