Δημοσκόπηση Interview: Στο 23,8% η Ν.Δ. στην πρόθεση ψήφου – Το «χάος» προηγείται στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος»

Διψήφιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, απώλειες για την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας και «βουτιά» του ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC.

Παράλληλα η «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων διευρύνεται, αγγίζοντας πλέον σχεδόν το υψηλό 20%, κάτι που αντανακλά τη γενικευμένη αβεβαιότητα που επικρατεί στο εκλογικό σώμα.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη στο 23,8% (από 23,9% τον Σεπτέμβριο) διατηρώντας διαφορά 10,8 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 13% (έναντι 13,2% τον Σεπτέμβριο). Η Ελληνική Λύση υποχωρεί στο 6,4% (από 7,5%) και το ΚΚΕ καταγράφει μικρή πτώση στο 5,8% (από 6,1%). Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί στο 5,4% (από 6,4% τον Σεπτέμβριο), γεγονός που δείχνει απώλεια δυναμικής μετά την άνοδο του καλοκαιριού.

Κάτω από τον πήχη του 3% ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου

Τα μικρότερα κόμματα παρουσιάζουν διαφοροποιημένες τάσεις, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλουν τη συνολική εικόνα του πολιτικού σκηνικού. Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι σταθερά στο 4%, ενώ η Φωνή Λογικής αυξάνεται στο 4% (από 3,5%). Το ΜέΡΑ25 κερδίζει οριακά έδαφος στο 3,5% (από 3,4%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση στο 2,6% (από 4,4%), αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη αποσυσπείρωση από το παραδοσιακό του ακροατήριο. Την ίδια στιγμή, η Νέα Αριστερά πέφτει στο 1,6% (από το 2%), ενώ η Νίκη βρίσκεται στο 1,2% (από 1,0%).

Εκτινάσσεται το ποσοστό των αναποφάσιστων

Το ποσοστό των «Άλλων κομμάτων» ανεβαίνει στο 9,2% (από 6,7%), και οι αναποφάσιστοι εκτινάσσονται στο 19,5% (από 17,9%), επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση της «γκρίζας ζώνης».

Στο 29,3% η Ν.Δ. στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Ν.Δ. συγκεντρώνει 29,3%, διατηρώντας προβάδισμα 13,3%, έναντι του ΠΑΣΟΚ που είναι δεύτερο κόμμα με 16%.

«Εκλογές ξανά» σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας

Παρά την πολιτική κόπωση, η πλειονότητα των πολιτών φαίνεται να προτιμά την επανάληψη της κάλπης από μια συνεργασία κομμάτων, γεγονός που αποτυπώνει τη δυσπιστία απέναντι στη σταθερότητα των συνεργασιών.

Το 45% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα προτιμούσε να διεξαχθούν νέες εκλογές, έναντι του 22% που επιλέγει τη συνεργασία Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ, σενάριο που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αποδοχή.

Ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά οι συνδυασμοί ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά (9%), ΝΔ – Φωνής Λογικής (7%), ενώ τα σενάρια ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ – Ελληνική Λύση – Φωνή Λογικής και ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά – ΜέΡΑ25 συγκεντρώνουν από 3% το καθένα.

Υπερισχύει το «χάος» έναντι του Κ. Μητσοτάκη

Στο πολιτικό δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», το 42% των ερωτηθέντων απαντά «το χάος», έναντι 30% που επιλέγουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ένα 28% δηλώνει «Άλλο». Οι συχνότερες αναφορές στην κατηγορία «Άλλο» αφορούν προτάσεις όπως συνασπισμός κομμάτων, οικουμενική κυβέρνηση, κυβέρνηση συνεργασίας ή αλλαγή πολιτικών αρχηγών.

Η κατανομή των απαντήσεων στην πίτα φανερώνει ότι η επίκληση του φόβου ή της ανασφάλειας δεν πείθει πλέον αφού η πλειονότητα αμφισβητεί την αποκλειστικότητα της σταθερότητας. Μάλιστα, το γεγονός ότι σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων επιλέγει το «Άλλο» δείχνει πως ένα σημαντικό τμήμα των πολιτών έχει πιο μετριοπαθείς διαθέσεις, δεν εντάσσεται στα δύο άκρα του διλήμματος, και αναζητά διαφορετικές μορφές πολιτικής εκπροσώπησης.

Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», προηγείται η απάντηση «Κανέναν» με 32,3%, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 28,1%.

Ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,4%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,2%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,9%, και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,8%. Ο Στέφανος Κασσελάκης συγκεντρώνει 4,4%, ενώ πιο χαμηλά βρίσκονται ο Σωκράτης Φάμελλος (3,2%), η Αφροδίτη Λατινοπούλου (2,5%), ο Αλέξης Χαρίτσης (1,4%) και ο Δημήτρης Νατσιός (1,3%).

6 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι δεν είδαν καμία βελτίωση στην οικονομία

Όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση, το 61% απαντά πως ούτε η οικονομία της χώρας, ούτε τα προσωπικά του οικονομικά έχουν βελτιωθεί, ενώ το 21% θεωρεί ότι η οικονομία της χώρας βελτιώθηκε, αλλά όχι η δική του οικονομική κατάσταση.

Μόνο το 14% δηλώνει ότι «και η οικονομία της χώρας και τα προσωπικά μου οικονομικά έχουν βελτιωθεί», ενώ μόλις το 4% απαντά πως η οικονομία της χώρας δεν βελτιώθηκε, αλλά τα προσωπικά του οικονομικά βελτιώθηκαν.

«Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;»

Ηχηρά μηνύμα προκύπτουν και από το επόμενο ερώτημα. Αν ετίθετο σήμερα το ιστορικό ερώτημα του Κωνσταντίνου Καραμανλή «Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;», σχεδόν ένας στους δύο πολίτες (49%) θα απαντούσε πως «οι οικονομικά ισχυροί και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα».

Ακολουθούν οι απαντήσεις «η εκλεγμένη κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός» με 21%, και οι «Βρυξέλλες, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι δανειστές» με 15%. Μόλις 8% εκτιμά ότι «η χώρα λειτουργεί χωρίς πραγματική διακυβέρνηση», το 6% κατηγορεί «τα μέσα ενημέρωσης και όσους τα ελέγχουν», ενώ μόλις 1% θεωρεί ότι «κυβερνά ο ελληνικός λαός».

Η ταυτότητα της έρευνας