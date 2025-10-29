Η νέα εποχή του Πενταγώνου και το τρίτο «τετ α τετ» Δένδια – Μητσοτάκη

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη σημερινή τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κτιρίου του Πενταγώνου που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του γλύπτη Κωνσταντίνου Βαρώτσου.

Η τελετή εντάσσεται στο ευρύτερο έργο «Ανάπλασης του Περιβάλλοντος Χώρου του ΥΠΕΘΑ» μετά την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης» όπου έχουν λαξευτεί όλα τα ονόματα των υπέρ Πατρίδας πεσόντων και η οποία παρουσιάστηκε τον Μάρτιο, με το μεγαλύτερο τμήμα του κόστους να καλύπτεται από ιδιωτικές δωρεές.

Η νέα πρόσοψη, δωρεά του επιχειρηματία Ευάγγελου Μυτιληναίου επιβεβαιώνει το όραμα Νίκου Δέενδια πως η πρόοδος και η συντήρηση δεν αντιτίθενται αλλά είναι οι δύο όψεις του νομίσματος του Ελληνισμού.

Όπως έχει σημειώσει ο ΥΕΘΑ «επιβάλλεται να συνυπάρχει η Παράδοση με το Νέο, μια νέα για την παράδοση καινοτόμος αντίληψη».

Παρέλαση καινοτομίας και το νέο Δόγμα των ΕΔ

Άλλωστε το «νέο» και η «καινοτομία» είναι δύο λέξεις βαρύτατης σημασίας για τις μεταρρυθμίσεις Δένδια κάτι που απεδείχθη και στην παρέλαση καινοτομίας της 28ης Οκτωβρίου με τα νέα και οπλικά συστήματα να παρελαύνουν για πρώτη φορά.

Μία παρέλαση που ενσάρκωσε τον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια σύγχρονη, τεχνολογικά προηγμένη και επιχειρησιακά αυτοδύναμη δύναμη αποτροπής.

«Η φετινή παρέλαση ανέδειξε το πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» σημείωσε ο Νίκος Δένδιας στο μήνυμά του μετά το πέρας της παρέλασης η οποία όπως τόνισε «δεν ήταν απλώς μια παρέλαση φρονήματος αλλά ήταν μια παρέλαση καινοτομίας, η οποία μπορεί πλέον να ενισχύει το φρόνημα».

Η πολιτική διάσταση

Πέρα από τη νέα όψη του Πενταγώνου αλλά και την παρέλαση αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων η σημερινή τελετή στο ΥΠΕΘΑ θα έχει και πολιτική διάσταση.

Στην ουσία θα είναι το τρίτο τετ α τετ Νίκου Δένδια και Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τα όσα ειπώθηκαν (και δεν ειπώθηκαν) με «φόντο» το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, μετά τη συνάντησή τους στην παρέλαση της 28ης και ενώ θα έχει μεσολαβήσει η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο θα παραστεί στην τελετή αλλά θα πάρει και τον λόγο.

Επιπρόσθετα, στην σημερινή τελετή – όπως και τον Μάρτιο – παρουσίες αλλά και… απουσίες της «γαλάζιας» οικογένειας ενδέχεται να δώσουν πολλές και απαραίτητες απαντήσεις.

Σημειώνεται πως στην τελετή του Μαρτίου το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων προσκεκλημένων, Υπουργοί, βουλευτές, υφυπουργοί αλλά και πρώην πρωθυπουργοί.

Έτσι το ενδιαφέρον πολλών εντός και εκτός κυβέρνησης δεν αποκλείεται να στραφεί στο κατά πόσο θα παρευρεθούν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, μιας και τους είδαμε στο ακροατήριο δύο προηγούμενων παρουσιάσεων.

Σε κάθε περίπτωση η εκδήλωση στο Πεντάγωνο αποκτά και πολιτικό βάθος καθώς θα αποτελέσει σημείο συνάντησης προσώπων και διαθέσεων.