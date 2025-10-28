K. Μητσοτάκης για 28η Οκτωβρίου: Να μεταλαμπαδεύσουμε το μήνυμα της ενότητας του ’40 – Στη φάση του σημαντικότερου μετασχηματισμού τους οι Ένοπλες Δυνάμεις

«Πραγματικά εντυπωσιακή» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

«Στην παρέλαση αντανακλάται η εικόνα μίας χώρας η οποία σέβεται και τιμά τις ένδοξες τιμές του παρελθόντος, ταυτόχρονα όμως είναι σε θέση να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση», είπε. «Πριν από 85 χρόνια οι Έλληνες παραμέρισαν τις διαφορές τους και ενώθηκαν για να πολεμήσουν για την ελευθερία και κατήγαγαν μια νίκη περήφανη. Αυτό το μήνυμα της ενότητας καλούμαστε εμείς να το μεταλαμπαδεύσουμε στη δική μας γενιά», συνέχισε.

«Ζούμε σε ταραγμένους και δύσκολους καιρούς, όμως η στρατιωτική παρέλαση μας κάνει όλους να νιώθουμε ήσυχοι ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν αυτή την ελευθερία για την οποία αγωνίστηκαν οι πρόγονοί μας» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός τονίζοντας ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονατι στη φάση ίσως του σημαντικότερου μετασχηματισμού της ιστορίας τους για να ανταποκριθούν στις μεγάλες προκλήσεις».

Ο πρωθυπουργός έκλεισε τη δήλωσή του αφιερώνοντας τη στρατιωτική παρέλαση «σε αυτούς που δεν κοιμούνται τα βράδια, 365 ημέρες τον χρόνο για να μπορούμε όλοι εμείς απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθερία. Χρόνια πολλά στην πατρίδα και στους απανταχού Έλληνες».