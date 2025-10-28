Κ. Τασούλας: Η 28η Οκτωβρίου είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του ’40 προς τη σύγχρονη εποχή μας

«Η 28η Οκτωβρίου και το θρυλικό ΟΧΙ που λαμπρά τιμούμε και γιορτάζουμε είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του ’40 προς τη σύγχρονη εποχή μας», ανέφερε ο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

«Η 28η Οκτωβρίου και το θρυλικό ΟΧΙ που λαμπρά τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα με μία εντυπωσιακή και συναρπαστική παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων, όπου είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε νέα και καινοτόμα οπλικά συστήματα είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του ’40 προς τη σύγχρονη εποχή μας. Είναι το Έπος του ’40, είναι το Βορειοηπειρωτικό Έπος, είναι το Έπος της Γυναίκας της Πίνδου που πάντα μας συγκινούν και μας συναρπάζουν», είπε χαρακτηριστικά.

«Η απόκρουση και η απώθηση της φασιστικής Ιταλίας στο Καλπάκι της Ηπείρου και στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου μέχρι βόρεια της Χειμάρας και έως το Πόγραδετς είναι η ελληνική απάντηση στον πανίσχυρο τότε Άξονα και είναι η έλευση της ελπίδας στο συμμαχικό», συνέχισε.

«Η άμυνα του πατρίου εδάφους ένωσε αφάνταστα τους Έλληνες που ανταποκρίθηκαν στο εθνικό προσκλητήριο με το χαμόγελο στα στήθη. Το παράδειγμά τους, η φιλοπατρία τους, η αυταπάρνησή τους μας καθοδηγούν ώστε σήμερα ενωμένοι στα μεγάλα και τα σπουδαία να ανταπεξέλθουμε σε κάθε δυσκολία της εποχής και να φροντίζουμε για μια πατρίδα ισχυρή απέναντι σε κάθε απειλή, για μια πατρίδα σύγχρονη και προοδευμένη, για μια πατρίδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευαίσθητη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου που βρισκόμαστε», ανέφερε επίσης τονίζοντας ότι αυτό το παράδειγμα των πολεμιστών του ’40 που σήμερα τιμούμε, ο ελληνικός λαός το έχει στην καρδιά του, δεν το ξεχνάει και τον εμπνέει πάντα.