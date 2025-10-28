Logo Image

Δένδιας – Πάλμας: Στο τραπέζι η κοινή συμμετοχή Ελλάδας – Κύπρου στο SAFE

Συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα, είχε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Δένδια στο κοινωνικό δίκτυο Χ, οι δύο υπουργοί συζήτησαν εκτενώς για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου και αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Έλληνας υπουργός σημείωσε ακόμη ότι στο τραπέζι τέθηκε η προοπτική συνεργασίας των δύο χωρών στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE (Security and Defence Fund) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμμετοχή αυτή, όπως ανέφερε, αφορά την εκπόνηση κοινών σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ σε τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία και η τεχνολογική ανάπτυξη στον χώρο της άμυνας.

