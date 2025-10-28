Νίκος Δένδιας: Η ισχυρή άμυνα μιας χώρας περιλαμβάνει και τη μέριμνα για την υγεία

Επίσκεψη στον χώρο του υπό ανέγερση Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου, που κατασκευάζεται στο Φίλλυρο Θεσσαλονίκης με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρέχει τεχνογνωσία για τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, ενώ υπογράμμισε:

«Ενημερώθηκα από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος, πρέσβη ε.τ. Γιάννη Ραπτάκη, για το νέο νοσοκομείο, το οποίο αποτελεί μέρος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία, και αισθάνθηκα υπερηφάνεια και αισιοδοξία».

Ο υπουργός χαρακτήρισε το έργο «υπερεθνικής σημασίας», σημειώνοντας ότι θα προσφέρει, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, «ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες υγείας, φροντίδα υψηλής ποιότητας και ελπίδα για κάθε παιδί και την οικογένειά του».

Ευχαρίστησε, παράλληλα, θερμά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον πρόεδρό του Ανδρέα Δρακόπουλο «για τη γενναιοδωρία και το όραμά τους».

«Το νέο νοσοκομείο στέλνει ένα μήνυμα: η ισχυρή άμυνα μιας χώρας περιλαμβάνει και τη μέριμνα για την υγεία, την παιδεία και την ευημερία των πολιτών», κατέληξε στην ανάρτησή του ο κ. Δένδιας.