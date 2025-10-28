Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να παλεύουμε για Ελευθερία και Δημοκρατία, αψηφώντας το κόστος

Μήνυμα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ανάρτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας την ανάγκη «να παλεύουμε για Ελευθερία και Δημοκρατία, αψηφώντας το κόστος και τους συσχετισμούς δυνάμεων».

Η κ. Κωνσταντοπούλου κάνει αναφορά στο διαχρονικό μήνυμα του «ΟΧΙ» και καλεί τους πολίτες να σταθούν αντάξιοι του ηρωισμού και της αυτοθυσίας των προγόνων, συνδέοντας το ιστορικό παράδειγμα του 1940 με τις σύγχρονες προκλήσεις για τη Δημοκρατία, την ελευθερία και τα δικαιώματα.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«28 Οκτωβρίου 1940 – 28 Οκτωβρίου 2025

85 χρόνια μετά, το ηρωικό ΟΧΙ των Ελλήνων και των Ελληνίδων μας γεμίζει περηφάνια και αίσθημα ευθύνης.

Το ΟΧΙ και το Έπος του ’40 που ακολούθησε, η Αντίσταση και ο ηρωισμός των προγόνων μας, είναι γραμμένα ανεξίτηλα στη συλλογική μας μνήμη, ως κομμάτι της ύπαρξής μας, ως στάση ζωής και ως καθήκον:

Να παλεύουμε για Ελευθερία και Δημοκρατία,

Αψηφώντας το κόστος και τους συσχετισμούς δυνάμεων.

Τα δικά μας ΟΧΙ, η δική μας στάση ζωής είναι που γράφουν τη συνέχεια της ιστορίας για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.

Σήμερα λέμε ξανά

ΟΧΙ στον φασισμό

ΟΧΙ στην ανελευθερία

ΟΧΙ στην αδικία

ΟΧΙ στην συγκάλυψη

Και βέβαια λέμε

Και βέβαια λέμε ΟΧΙ στη βία και την προπαγάνδα μιας φοβισμένης, πανικόβλητης εξουσίας, που απέρχεται, και προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους πολίτες.

Σήμερα θα καταθέσω στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μαζί με την Αλεξάνδρα Σάντα, κόρη του εθνικού μας ήρωα, Λάκη Σάντα, που μαζί με τον Μανώλη Γλέζο κατέβασαν τη Σβάστικα από την Ακρόπολη, γεμίζοντας ελπίδα τους Έλληνες και δίνοντας μήνυμα Αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα και στον κόσμο.

Μετά θα παρακολουθήσω την παρέλαση των μαθητών μας μαζί με τους πολίτες, όπως αρμόζει σε μια δημοκρατία. Αρνούμαι να παρευρεθώ σε “Εξέδρες επισήμων”, φρουρούμενες από την Αστυνομία, την ώρα που το επίσημο Κράτος αμφισβητεί θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών.

Χρόνια πολλά, πατρίδα μου.

Να είμαστε αντάξιοι του ΟΧΙ που γενναία είπαν οι πρόγονοί μας και της Ελευθερίας για την οποία πολέμησαν, αντιστάθηκαν κι έδωσαν τη ζωή τους.

Αθάνατοι».