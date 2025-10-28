Μήνυμα του Ισραηλινού πρέσβη Νόαμ Κατς για την 28η Οκτωβρίου: Μια μέρα θάρρους, ενότητας και ανθεκτικότητας

Μήνυμα για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου απηύθυνε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς, μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».
«Τιμώντας την 28η Οκτωβρίου – μια μέρα θάρρους, ενότητας και ανθεκτικότητας. Θερμές ευχές σε όλους τους Έλληνες που γιορτάζουν το πνεύμα του “ΟΧΙ”, το οποίο συνεχίζει να εμπνέει δύναμη, ελευθερία και αλληλεγγύη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κατς.
Honoring October 28th — a day of courage, unity, and resilience.
Warm wishes to all Greeks as they celebrate the spirit of “ΟΧΙ” that continues to inspire strength, freedom, and solidarity. pic.twitter.com/F4NOVnIn0h
