Μήνυμα του Ισραηλινού πρέσβη Νόαμ Κατς για την 28η Οκτωβρίου: Μια μέρα θάρρους, ενότητας και ανθεκτικότητας

Μήνυμα για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου απηύθυνε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς, μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

«Τιμώντας την 28η Οκτωβρίου – μια μέρα θάρρους, ενότητας και ανθεκτικότητας. Θερμές ευχές σε όλους τους Έλληνες που γιορτάζουν το πνεύμα του “ΟΧΙ”, το οποίο συνεχίζει να εμπνέει δύναμη, ελευθερία και αλληλεγγύη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κατς.