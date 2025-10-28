Logo Image

Α. Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: Εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια – Ελπίζω να μην το ξεχάσουμε ποτέ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού για την εθνική επέτειο

Την ελπίδα του να μην ξεχάσουμε ποτέ το μήνυμα της σημερινής εθνικής επετείου της 28η Οκτωβρίου εκφράζει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο μήνυμά του για την ημέρα.

«Πριν 85 χρόνια, ένας ολόκληρος λαός είπε μια μόνο λέξη – που έμεινε στην Ιστορία: ΟΧΙ στην Υποταγή!» ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο κ. Σαμαράς προσέθεσε ότι ο λαός «δεν υπολόγισε “διεθνείς συσχετισμούς” κι ας ήταν όλα εναντίον του. Και πάλεψε επί δέκα χρόνια, πέρασε τα πάνδεινα, μάτωσε, αλλά παρέμεινε όρθιος” και κατέληξε:

«Εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία!

Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε.

Κι άλλο δεν ξέρουμε.

Ελπίζω να μην το ξεχάσουμε ποτέ.

Και να φανούμε αντάξιοί του…».

