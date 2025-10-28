ΥΠΕΘΑ: Τα νέα οπλικά συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Με ιδιαίτερες εκπλήξεις, σε ό,τι αφορά τα οπλικά συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε λίγες ώρες η στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» και των μεγάλων μεταρρυθμίσεων του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που λαμβάνουν χώρα για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία, φέτος στην Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου θα παρελάσει η ισχύς και η καινοτομία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο φετινός σχεδιασμός υπό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία και με τα τρία Επιτελεία, θα παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, για πρώτη φορά:

κατευθυνόμενα βλήματα όπως τα Spike NLOS

το «made in Greece» UAV « Αρχύτας » της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

» της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων το «made in Greece» σύστημα « Υπερίων » – « Κένταυρος » της ΕΑΒ ο οποίος τοποθετήθηκε σε φρεγάτες του τύπου ΜΕΚΟ (ΥΔΡΑ, ΣΠΕΤΣΑΙ, ΨΑΡΑ) του Πολεμικού Ναυτικού και δοκιμάστηκε επιτυχώς στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» αλλά θα «φοράνε» και όλες οι εκσυγχρονισμένες φρεγάτες κλάσης «ΥΔΡΑ»

» – « » της ΕΑΒ ο οποίος τοποθετήθηκε σε φρεγάτες του τύπου ΜΕΚΟ (ΥΔΡΑ, ΣΠΕΤΣΑΙ, ΨΑΡΑ) του Πολεμικού Ναυτικού και δοκιμάστηκε επιτυχώς στην Ερυθρά Θάλασσα drones εν χρήσει από τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία

το νέο σύστημα μη επανδρωμένου (ΣμηΕΑ) V-BAT του Στρατού Ξηράς

ιπτάμενα αεροχήματα UAV Orbiter

ο οπλισμός της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως οι πύραυλοι Meteor, Scalp, AGM-88 HARM

μακέτες των ισραηλινών πυραύλων αέρος – εδάφους μεγάλου βεληνεκούς Rampage

ισραηλινές συλλογές καθοδήγησης SPICE (kit που μετατρέπουν απλές βόμβες σε κατευθυνόμενα όπλα μεγάλου βεληνεκούς)

Κινητή Μονάδα επισκευής drones του 306 Εργοστάσιού Βάσης Τηλεπικοινωνιών (306 ΕΒΤ)

Τεθωρακισμένα τροχοφόρα Οχήματα Αναγνώρισης Μ-1117 με ηλεκτροπτικό αισθητήρα

ρομπότ εκκαθάρισης αυτοσχέδιων εκρηκτικών Μηχανισμών του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ)

η νέα στολή «Σύγχρονου Μαχητή»

Το κοινό θα μπορέσει να δει από κοντά πως εξελίσσονται οι ικανότητες των Ενόπλων Δυνάμεων που όπως τόνισε ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας, μετατρέπουν την εικόνα της ισχύος σε απτή τεχνολογική και επιχειρησιακή ικανότητα: από προηγμένα συστήματα και βλήματα μέχρι μη επανδρωμένα οχήματα και κινητές μονάδες υποστήριξης.

Αυτό που θα δει το κοινό και που αποτυπώνεται για πρώτη φορά φέτος στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου θα είναι η νέα στρατηγική επιλογή της χώρας, μια επένδυση στην αποτρεπτική ισχύ, την αυτονομία και την ετοιμότητα αλλά και τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή και επιχειρησιακή εποχή.