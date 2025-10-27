Γκίλφοϊλ: Δεν θα προτιμούσα να πάω σε καμία άλλη χώρα, δυνατός στρατηγικός μας εταίρος η Ελλάδα

Έτοιμη να εργασθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη των ισχυρών δεσμών Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνει η νέα Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Είμαι τρομερά ενθουσιασμένη. Αυτό είναι κάτι που τα μικρά κορίτσια ονειρεύονται. Το βρίσκω εκπληκτικό το ότι εκπροσωπώ τη χώρα μου και συγκεκριμένα ότι την εκπροσωπώ στην Ελλάδα. Δεν θα προτιμούσα να πάω σε καμία άλλη χώρα. Είναι το μέρος όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία», τονίζει η κυρία Γκιλφόϊλ μιλώντας στη Vogue.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τη στιγμή που της το πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Όλα ξεκίνησαν με ένα τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Μου μίλησε γι’ αυτή την ευκαιρία και με ρώτησε αν θέλω να υπηρετήσω, λέγοντάς μου πόσοι διεκδικούν τη συγκεκριμένη θέση. Αλλά μου είπε, αν θέλεις εσύ, είναι δικιά σου. Δεν λες όχι στον Πρόεδρο».

«Στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ η Ελλάδα»

«Είναι πολύ σημαντικό όταν εστιάζουμε στη συγκεκριμένη περιοχή, να κατανοούμε ποιος σύμμαχος έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση – πολλές χώρες είναι μέλη τους. Αλλά ποια έχει κάνει πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούσε για να είναι ένας δυνατός στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ; Η Ελλάδα», επισημαίνει η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ.