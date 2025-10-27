Γ. Μανιάτης: Ευρωπαϊκό εμπάργκο όπλων στην Τουρκία που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει το 37% της Κύπρου

Την επιβολή εμπάργκο όπλων στην Τουρκία προτείνει με τροπολογίες του στην Ετήσια Έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης.

Στις τροπολογίες που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας σημειώνει ότι με την Τουρκία να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, να παρεμποδίζει την αξιοποίηση των φυσικών πόρων σε Ανατολική Μεσόγειο, να συνεχίζει την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος και να κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, δεν μπορεί να υπάρχει ούτε καν συζήτηση για τη συμμετοχή της Τουρκίας, τόσο στο πρόγραμμα rearmEU και SAFE, όσο και στη νέα Αρχιτεκτονική Ασφαλείας της Ένωσης.

Επιπλέον, ζητά από τα κράτη μέλη να σταματήσουν τις πωλήσεις όπλων στην Τουρκία, η οποία παραβιάζει την Κοινή Θέση του Συμβουλίου του 2008 για τις εξαγωγές όπλων σε τρίτες χώρες και συγκεκριμένα τα κριτήρια 4 για τη διασφάλιση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας και 5 για την εθνική ασφάλεια των κρατών μελών και των εδαφών τους.

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνει μάλιστα και την αύξηση τους τελευταίους μήνες των τουρκικών παραβιάσεων τόσο του ελληνικού εναερίου χώρου, όσο και των ελληνικών χωρικών υδάτων, γεγονός που καυτηρίασε και στην πρόσφατη παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιον της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας στον τομέα της Άμυνας με τη θεσμοθέτηση κοινών ασκήσεων των ευρωπαϊκών στρατών και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και συνεργασίας τους για την καλύτερη αντιμετώπιση των κοινών απειλών. Επιπλέον, προτείνει τη θεσμική ενίσχυση της ρήτρας Αμοιβαίας Άμυνας, που προβλέπεται στο άρθρο 42 παράγραφο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα από το νατοϊκό πλαίσιο μέσω της δημιουργίας και ξεχωριστού Ευρωπαϊκού Στρατηγείου, που θα είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των Ευρωπαϊκών δυνάμεων.

«Δεν επιτρέπεται η Τουρκία να εξοπλίζεται με ευρωπαϊκά όπλα»

Ο Γ. Μανιάτης μετά την κατάθεση των τροπολογιών δήλωσε σχετικά: «Με μια σειρά τροπολογιών που κατέθεσα στην Έκθεση για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, ζητώ όχι μόνο τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τη συμμετοχή σε κάθε ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα, αλλά και την επιβολή εμπάργκο όπλων, αφού παραβιάζει τα κριτήρια 4 και 5 της Κοινής Απόφασης του Συμβουλίου. Τα σημερινά νέα σχετικά με την πώληση Eurofighter στη γειτονική μας χώρα, πρέπει να κινητοποιήσουν την κυβέρνηση, ώστε να αποτρέψει μία τέτοια δυσμενή εξέλιξη. Δεν επιτρέπεται χώρα που απειλεί με πόλεμο ένα κράτος μέλος, κατέχει το 37% της Κύπρου, και προκαλεί συνεχώς σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, να εξοπλίζεται με ευρωπαϊκά όπλα. Επιπλέον, ζήτησα την ενίσχυση της ρήτρας, ώστε να μπορεί η Ένωση να προστατεύσει αποτελεσματικά όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα, χωρίς να στηρίζεται αποκλειστικά στο ΝΑΤΟ».