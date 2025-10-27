ΠΑΣΟΚ για παραίτηση αντιπροέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη λειτουργεί ως ένας κομματικός πελατειακός ψηφοθηρικός μηχανισμός

Την παραίτηση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολιάζει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, τονίζοντας ότι «είναι άλλο ένα παράδειγμα που επιβεβαιώνει ότι το επιτελικό κράτος των αρίστων, παράγει μόνο διαφθορά».

Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «στις 9 Οκτωβρίου ο κ. Καϊμακάμης είχε αφήσει άφωνο το πανελλήνιο καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή στις ερωτήσεις των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ότι η επιλογή του στη θέση του Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε γιατί ”ήταν του χώρου, ψηφοφόρος και μέλος της Νέας Δημοκρατίας”, ότι πήγαινε στο γραφείο του όταν χρειαζόταν και πως η οικογένεια του λάμβανε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάτι που ομως δεν έκρινε ως αντικρουόμενο ή ασυμβίβαστο».

«Για την κυβέρνηση ήταν απλά… 9 Οκτωβρίου, καθώς δεν βρήκε το ηθικό και πολιτικό ανάστημα ούτε να τον αποδοκιμάσει δημόσια», προσθέτει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Κομματικός πελατειακός ψηφοθηρικός μηχανισμός» η κυβέρνηση Μητσοτάκη

«Στα κρυφά τον έβαλαν να παραιτηθεί, και κατά την πάγια λογική του Μαξίμου όλα ”τακτοποιήθηκαν”», σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη.

«Η υπόθεση Καϊμακάμη είναι άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα της αναποτελεσματικής και αναξιόπιστης διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», συμπληρώνει.

«Είναι άλλο ένα παράδειγμα που επιβεβαιώνει ότι το επιτελικό κράτος των αρίστων, παράγει μόνο διαφθορά. Αποδεικνύεται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν λειτουργεί ως κυβέρνηση όλων των πολιτών αλλά ως ένας κομματικός πελατειακός ψηφοθηρικός μηχανισμός», καταλήγει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.