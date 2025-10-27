Νέα Αριστερά: Αδιανόητο ότι ο κ. Καϊμακάμης παρέμενε στη θέση του τόσον καιρό

Ότι επιβεβαιώθηκε θεωρεί η Νέα Αριστερά, σε όσα είχε καταγγείλει για τον σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και την παραίτηση Καϊμακάμη.

«Η αποδοχή της παραίτησης του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ιωάννη Καϊμακάμη, αποτελεί παραδοχή ενοχής και μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει όσα η Νέα Αριστερά είχε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή, θεωρώντας αδιανόητο ότι ο κ. Καϊμακάμης παρέμενε ακόμη στη θέση του και περίμενε αυτονόητα την άμεση αποπομπή του από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Στις 9 Οκτωβρίου, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο ίδιος ο κ. Καϊμακάμης είχε παραδεχθεί ότι:

• Η οικογένειά του λαμβάνει αγροτικές επιδοτήσεις από τον ίδιο οργανισμό που διοικεί.

• Υφίσταται προφανής σύγκρουση συμφερόντων, την οποία ο ίδιος αναγνώρισε.

• Εργάζεται ”part-time” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ιδιωτική επιχείρηση», σημειώνει η Νέα Αριστερά, τονίζοντας πως «παρά τις παραδοχές αυτές, η κυβέρνηση χρειάστηκε εβδομάδες για να πράξει το αυτονόητο».

«Η Νέα Αριστερά υπενθυμίζει ότι η παραίτηση δεν αναιρεί την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία αρχικά κάλυψε τον κ. Καϊμακάμη, αγνοώντας τις αποκαλύψεις και τις θεσμικές αντιφάσεις που προέκυψαν», καταλήγει.