Μαρινάκης: «Ο νόμος θα εφαρμοστεί» – Κανένα περιθώριο για συγκεντρώσεις στον Άγνωστο Στρατιώτη

Την απόφαση της κυβέρνησης να μην επιτρέψει «καμία συγκέντρωση που ξεπερνά τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη» επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Η τροπολογία έχει ήδη ψηφιστεί, έχει δημοσιευθεί και βρίσκεται σε ισχύ.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει συγκεκριμένο σχέδιο για την προστασία του μνημείου, το οποίο θα δούμε να ξεδιπλώνεται τις επόμενες ημέρες. Ο νόμος θα εφαρμοστεί και έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην ΕΛ.ΑΣ.», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για επίθεση σε Βορίδη

Αναφερόμενος στην επίθεση που δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο, υπογράμμισε πως «όλες οι επιθέσεις είναι καταδικαστέες», προσθέτοντας ότι «η θέση αυτών των ανθρώπων είναι στη φυλακή». Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «πολιτική υποκρισία» και «επιλεκτική καταδίκη της βίας».

Έρευνες υδρογονανθράκων: μέσα στο 2026 οι πρώτες γεωφυσικές εργασίες

Στο σκέλος της ενημέρωσης για τα ενεργειακά, ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι υπεγράφησαν οι υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τις κοινοπραξίες Chevron – Helleniq Energy ως προτιμητέους επενδυτές για τις έρευνες εντοπισμού υδρογονανθράκων νοτίως της Πελοποννήσου και νοτίως της Κρήτης.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την κύρωση των συμβάσεων από τη Βουλή, οι σεισμικές έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.

«Η επιβεβαίωση κοιτασμάτων φυσικού αερίου μπορεί να καταστήσει τη χώρα εναλλακτικό τροφοδότη της Ευρώπης και να ενισχύσει τον ρόλο της στην Ανατολική Μεσόγειο», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση δεν θα κάνει πίσω

Ο κ. Μαρινάκης έκανε επίσης γνωστό ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε κύκλωμα που εμπλέκεται σε απάτη επιδοτήσεων ύψους 5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2018-2022.

Η συντονισμένη επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη οδήγησε στη σύλληψη 37 ατόμων, «οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν ήταν αγρότες ή παραγωγοί».

Παράλληλα, όπως ανέφερε, χάρη στις έρευνες της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος έχουν ήδη καταλογιστεί παράνομες ενισχύσεις σε περισσότερα από 1.000 άτομα, συνολικού ύψους 22 εκατ. ευρώ.

Ο πρωθυπουργός, πρόσθεσε, έχει καταστήσει σαφές ότι «η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομα χρήματα».

Πρόληψη στην πράξη: 4,4 εκατ. πολίτες στο «Προλαμβάνω»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην πρόοδο του εθνικού προγράμματος προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω», που –όπως είπε– έχει αρχίσει να «εμπεδώνεται ως στάση ζωής».

«Περισσότεροι από 4,4 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη αξιοποιήσει το πρόγραμμα για τις πιο συχνές παθήσεις, με 80.000 να έχουν εντοπιστεί με ευρήματα και να λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα», ανέφερε.

Μόνο στο υποπρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, έχουν πραγματοποιηθεί 900.000 ψηφιακές μαστογραφίες από το 2022, με 53.601 γυναίκες να έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα.

Ακολουθούν, εντός του β΄ εξαμήνου του 2025, δύο νέες δράσεις: για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων και την πρόληψη νεφρικής δυσλειτουργίας.

Μέτρα στήριξης για τον αγροτικό κόσμο

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενεργοποιεί τρία νέα μέτρα στήριξης:

Οι ενισχύσεις για απώλεια εισοδήματος ή ζημιές από φυσικά φαινόμενα χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες, ώστε να φτάνουν ακέραιες στους δικαιούχους.

Ενεργοποιούνται στρατιωτικοί κτηνίατροι για την αντιμετώπιση της ευλογιάς.

Ενισχύεται το επιχειρησιακό πλαίσιο των Περιφερειών για ταχύτερη ανταπόκριση.

Νέος κύκλος για το “North Evia Pass”

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε την έναρξη του τρίτου κύκλου του προγράμματος «North Evia Pass», με προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας στη Βόρεια Εύβοια.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 29 Οκτωβρίου 2025 στο vouchers.gov.gr ή μέσω των 1.027 ΚΕΠ πανελλαδικά.

Το πρόγραμμα αφορά 5.566 δικαιούχους, οι οποίοι θα λάβουν ψηφιακή κάρτα 150 ευρώ για διαμονή, εστίαση και τοπικές μετακινήσεις στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να προβάλει εικόνα αποφασιστικότητας και εφαρμογής του νόμου στο μέτωπο του Άγνωστου Στρατιώτη, συνδυάζοντας ταυτόχρονα μηνύματα κοινωνικής πολιτικής και ανάπτυξης.

Από τις έρευνες υδρογονανθράκων έως τα προγράμματα πρόληψης και αγροτικής ενίσχυσης, το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να δείξει συνέπεια και έλεγχο — με το βλέμμα στραμμένο τόσο στην ασφάλεια όσο και στη σταθερότητα.