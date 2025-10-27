Χ. Δούκας: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σφιχταγκαλιάζονται με τη Ν.Δ.

Σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία «σφιχταγκαλιάζονται με τη Ν.Δ.», αναφέρθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, δεν αναφέρθηκε σε ονόματα, ωστόσο είπε πως είναι «όσοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Ν.Δ.».

«Ούτε σηκώνω μπαϊράκι ούτε ροκανίζω την καρέκλα του Ν. Ανδρουλάκη»

Ο κ. Δούκας ανέφερε πως «ούτε σηκώνω μπαϊράκι ούτε ροκανίζω την καρέκλα του Ν. Ανδρουλάκη. Λέω τις απόψεις μου, τις έλεγα χρόνια. Είμαι πάρα πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ. Με είχε τιμήσει η αείμνηστη Φ. Γεννηματά, ήμουν γραμματέας του τομέα Ενέργειας. Στη συνέχεια δούλεψα με τον Ν. Ανδρουλάκη, επίσης γραμματέας στον τομέα Ενέργειας. Ήμουν υποψήφιος δήμαρχος, δήμαρχος, υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και λέω τα ίδια πράγματα. Ποια είναι αυτά; Λέω ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ενώσει δυνάμεις στην κοινωνία, να ακούει, να συζητάει με τους πολίτες».

«Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από τον διάλογο με προοδευτικές δυνάμεις»

Ερωτηθείς αν δεν κάνει τα παραπάνω το ΠΑΣΟΚ τώρα, απάντησε: «Λέω ότι πρέπει να το κάνουμε με πολύ μεγαλύτερη ένταση και γι’ αυτό προτείνω και το λέω καθαρά ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από τον διάλογο με προοδευτικές δυνάμεις, με πρόσωπα που θέλουν να συμπαραταχθούν».

Κληθείς να δώσει παραδείγματα, είπε: «Με όλους όσους θέλουν». Όπως πρόσθεσε, «αν εμείς έχουμε ξεκάθαρες θέσεις και απόψεις και αξίες, φοβόμαστε τον διάλογο;».

Στην ερώτηση «και με τον κ. Τσίπρα εάν κάνει κόμμα;», ο κ. Δούκας απάντησε: «Αν ο κ. Τσίπρας κάνει κόμμα βεβαίως, όπως και με τον κ. Φάμελλο, όπως και με τον κ. Χαρίτση, με τον κ. Κόκκαλη».

Σε ερώτηση αν πιστεύει πως θα μιλήσει ο κ. Ανδρουλάκης με τον κ. Τσίπρα στον δρόμο προς την επόμενη ημέρα, ανέφερε: «Εγώ λέω την άποψή μου. Και οφείλω να την πω. Και τη λέω όχι για να ροκανίσω αλλά γιατί πιστεύω ότι αυτό θα ενδυναμώσει το ΠΑΣΟΚ και θα δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής αλλαγής και ανατροπής. Αυτή είναι η άποψή μου».

«Να είναι ξεκάθαρο ότι σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με τη Ν.Δ.»

«Αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει χρέος για να μην έχει θολό μήνυμα, για να μην έχει έωλα βήματα – δεν λέω ότι έχει, για να μην έχει – να είναι ξεκάθαρο όλους, σε όλα τα στελέχη ότι σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό να είναι μήνυμα καθαρό» τόνισε.

«Ο κ. Ανδρουλάκης το λέει, δεν ξέρω αν το λέμε όλοι, να έχουμε μια συλλογική απόφαση συνεδρίου» σημείωσε και τόνισε πως «υπάρχουν και πάρα πολλά στελέχη τα οποία πολλές φορές σφιχταγκαλιάζονται με τη Ν.Δ.»

Ερωτηθείς σε ποιους αναφέρεται, είπε πως «είναι γνωστό ότι υπάρχουν στελέχη τα οποία θεωρούν ότι υπάρχει μια δυνατότητα συγκυβέρνησης». Ανέφερε επίσης ότι «πολλές φορές δημιουργείται πρόβλημα και στρέβλωση φυσιογνωμίας μας από στελέχη. Γι’ αυτό και πρέπει για να είναι καθαρό το μήνυμα να είναι συλλογική η απόφαση. Δεν είναι πρόβλημα εσωστρέφειας. Είναι πρόβλημα στρατηγικής και πολιτικής. Είναι πρόβλημα δηλαδή συλλογικής ενσυναίσθησης. Να έχουμε μια άλλη αντίληψη για το πώς θέλουμε να προχωρήσουμε».

«Εγώ λέω – άποψή μου – να συζητηθεί στο συνέδριο, να κάνουμε έναν διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις και να ξεκαθαρίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει συγκυβέρνηση με τη Ν.Δ.» επέμεινε.

Ερωτηθείς αν εννοεί την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Παύλο Γερουλάνο, είπε πως «θα το απαντήσουν εκείνοι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Παρουσιάστηκε μια πρόταση για διευθυντής του γραφείου στον κ. Ανδρουλάκη».

Σε σχόλιο ότι αποχώρησε σε μια μέρα γιατί στο παρελθόν είχε υμνήσει τον πρωθυπουργό, είπε:

«Πρέπει να είναι καθαρό σε όλους: Νέα συνείδηση στο ΠΑΣΟΚ, ότι για να αλλάξουμε τη Ν.Δ. δεν μπορεί να λέμε πόσο καλά τα έκανε». Σημείωσε επίσης ότι τα σχόλια ήταν δημόσια.

Για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: Καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια

Αναφορικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, είπε πως «η κυβέρνηση προκάλεσε θολούρα χωρίς να υπάρχει λόγος». «Άλλαξαν το καθαριότητα με το φροντίδα για να υπάρχει αυτό το μπαλάκι» τόνισε και επανέλαβε ότι ο δήμος Αθηναίων θα κινηθεί νομικά εναντίον της τροπολογίας.

«Καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια» τόνισε. «Μέχρι τώρα καθαρίζαμε κανονικά» σημείωσε και επεσήμανε ότι μετά την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι μαζεύτηκαν οι σκηνές. «Πρέπει τα ονόματα να μείνουν εκεί μέχρι να αποδοθεί Δικαιοσύνη» συμπλήρωσε.