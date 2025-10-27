Η μυστική επίσκεψη του γιου Χάφταρ στην Αθήνα και η συνάντηση με τον Δένδια

Υπό όρους άκρας μυστικότητας ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ανατολικής Λιβύης, Καλέντ Χαφτάρ επισκέφθηκε την Αθήνα όπου και πραγματοποίησε έναν κύκλο επαφών.

Όπως έγινε γνωστό από μέσα μαζικής ενημέρωσης της Λιβύης ο Καλέντ Χαφτάρ συναντήθηκε στις 23 Οκτωβρίου με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στο Πεντάγωνο ενώ συναντήθηκε και με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Σύμφωνα με το libyaupdate κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των Λιβυκών Ενόπλων Δυνάμεων και των Ελληνικών, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με μια σειρά ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος με στόχο την από κοινού υποστήριξη των προσπαθειών για ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Παρά το γεγονός ότι η Αθήνα δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη επισήμως τη συνάντηση καθώς αν μη τι άλλο ο Καλέντ Χαφτάρ δεν εκπροσωπεί την επίσημη (για κάποιους) κυβέρνηση της Λιβύης και ως αποτέλεσμα δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν δημόσιες τοποθετήσεις, δεν αποκλείεται ο γιος του Χαφταρ να συνάντησε και άλλους Έλληνες Αξιωματούχους.

Κατά ορισμένες πληροφορίες που δεν επιβεβαιώθηκαν από αρμόδιες πηγές ο Καλέντ Χαφτάρ συναντήθηκε και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Πολλώ δε μάλλον τη στιγμή που Αθήνα και Βεγγάζη έχουν στόχο την διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας όπου σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ πολύ σύντομα το Υπουργείο Εξωτερικών θα είναι σε θέση να παρουσιάσει έναν πιο σαφή οδικό χάρτη για το σχήμα 5Χ5 στην Ανατολική Μεσόγειο που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αν και ειδικοί αναφέρουν στη «Ν», «ένα επιπλέον αγκάθι πέρα από την απαίτηση της Άγκυρας να καθίσει στο τραπέζι εκπρόσωπος του ψευδοκράτους, είναι το ποια πλευρά θα εκπροσωπήσει τη Λιβύη καθώς δεν υπάρχει επίσημη και ενιαία κυβέρνηση αλλά και τη στιγμή που η Τουρκία προσπαθεί να πείσει την Βεγγάζη να αναγνωρίσει το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Η επίσκεψη του γιου του Χαφτάρ, πραγματοποιήθηκε ένα μήνα σχεδόν (8/9) μετά την επίσκεψη του δεύτερου γιου του Χαφτάρ γενικό διευθυντή του Ταμείου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της Λιβύης, Μπιλκασέμ Χαφτάρ, στην Αθήνα.

Συνεργασία Αθήνας – Βεγγάζης

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αποκάλυψε η «Ν», άνδρες της ακτοφυλακής της Ανατολική Λιβύης εκπαιδεύτηκαν σε Αθήνα και Σούδα ενώ αντίστοιχη πρόσκληση έλαβε και η Τρίπολη στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών.

Επιπλέον, το χρονικό διάστημα όπου είχε σημειωθεί αύξηση των μεταναστευτικών ροών από το Τομπρούκ νότια της Κρήτης δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού και ένα πολεμικό πλοίο Γενικής Υποστήριξης έπλεαν προληπτικά σε διεθνή ύδατα συνδράμοντας το Λιμενικό.